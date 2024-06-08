«Таза қала» в Шымкенте: масштабный экопроект Телерадиокомплекса Президента РК стартовал в эфире телеканала «Jibek Joly»

Телерадиокомплекс Президента РК начал экологический телепроект «Таза қала» в эфире канала «Jibek Joly». Первый выпуск посвящен южному мегаполису – Шымкенту. Предлагаем вашему вниманию наиболее важные моменты из эфира в формате фоторепортажа.

Съемочная группа обследовала почти каждый район города и собственными глазами, и объективами фото- и телекамер показала, насколько город соответствует критериям санитарной чистоты и экологических норм.

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Побеседовали журналисты с жителями Шымкента, встретились с представителями местной власти и коммунальных служб и старались вникнуть в существующие проблемы мегаполиса по благоустройству. Затем обратились к независимым экспертам-экологам, чтобы они дали свои оценки работы акиматов, их служб и экологической культуры самих горожан.

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Количество деревьев превышает 4 миллиона

Начнем с позитива. По некоторым данным, название города «Шымкент» означает «зеленый город», «зеленое пастбище». Здесь 300 солнечных дней в году. Возможно, поэтому, упоминая Шымкент, всегда употребляют слово «шырайлы». Поддержанию чистоты города, улучшению его архитектурного облика особенно способствуют регулярно проводимые здесь экологические акции. Здесь имеются 13 парков, 45 цветников и аллей.

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Лесонасаждения, парки, скверы, цветники занимают площадь 6 тысяч гектаров. Сразу при выезде из аэропорта Шымкента вы попадаете в тенистый парк. Гости города не торопятся из аэропорта в город. И недавно отремонтированный железнодорожный вокзал утопает в цветах.

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Если, выбрав время, посчитаете все деревья на улицах, получится 4 миллиона. Особенно много можно увидеть кленов, ясеней, краснолистных слив «Писсарди», Крымскую сосну. Улицы утопают в цветах, высаженных по эскизу казахского орнамента – сальвия, лимонный тагетес. Тюльпанов, которые изображены на логотипе Шымкента, здесь произрастает более миллиона.

Снимок с видео

По прошлогоднему поручению Президента о высадке на лесных участках 2 миллиардов и в населенных пунктах 15 миллионов саженцев в городе в лесном фонде посажено 60 тысяч саженцев, на улицах - 120 тысяч. В посадочном сезоне этого года в лесном фонде прибавилось еще 20 тысяч саженцев, а большая часть предусмотренных планом – 120 тысяч будут высажены осенью.

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Например, в дендропарке имени Асанбая Аскарова можно увидеть 560 видов деревьев. До 1979 года на этом месте была только городская мусорная свалка. Асанбай Аскаров, работавший первым секретарем Шымкентского обкома партии, приказал убрать весь мусор и, как говорят, сам посадил первое дерево в будущем парке. Он планировал создать не простой парк, а открыть дендрарий, в который привезли 560 видов деревьев из Средней Азии, Крыма, Европы, Кавказа, Дальнего Востока, Сибири, Восточной Азии, Северной Америки.

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Некоторые из них не прижились на местной почве, остальные растут до сих пор. Например, североамериканское Тюльпанное дерево можно увидеть только в этом парке. Его цветы похожи на настоящие тюльпаны. Кроме того, здесь культивируются такие редко встречающиеся деревья, как каштан, липа, яблоня Сиверса, тополь сизолистный, можжевельник, голубая ель. Сейчас этот зеленый пояс, расположенный на 117 гектарах, и украшает город, и значительно улучшает экологическую ситуацию.

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Шымкентцы любят деревья

Авторы телепроекта «Таза қала» обращают отдельное внимание чистоте и порядку во дворах многоэтажных жилых домов, на улицах, экологической культуре жителей.

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Новые районы города, старые жилые массивы, активные жители, неравнодушные к чистоте, и неактивные – все это показывается без прикрас.

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Звезда шоу «Жайдарман», актер Канат Тасхан и серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро по тяжелой атлетике Жазира Жаппаркуль рассказали журналистам об экологической ситуации в Шымкенте и своих любимых местах.

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- Мне очень нравится парк имени Абая. Я часто хожу туда тренироваться, гулять. Сейчас работаю в школе тяжелой атлетики города Шымкента. Мы убираем двор спорткомплекса, сажаем деревья, призываем детей поддерживать чистоту. В 2010 году я ездила в Сингапур на Юношескую Олимпиаду. На меня произвела большое впечатление чистота в этом городе. Нужно стремиться к такому высокому уровню, и мы стремимся. Мы часто выходим на субботники, и, думаю, что этим мы проявляем большое уважением к нашей стране и нашей земле. Жителям Юга совсем не трудно сажать деревья, цветы. Я сама помогала сажать деревья перед некоторыми многоэтажными домами. Мы должны сами украшать свою землю, – говорит тяжелоатлет Жазира Жаппаркуль.

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Только мусор вывозят плохо

И все-таки в городе имеется ряд проблем.

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Одна из старых частей города – микрорайоны Коксай-1 и Коксай-2, которые называют «Зеленая балка». В микрорайонах с более чем столетней историей полностью изношена инфраструктура.

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Понятно, что дома, которые вот-вот развалятся, и валяющийся мусор не украшают город. Сточные воды из каждого дома стекают в арыки на общих улицах, издают неприятный запах.

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Мусор вывозится только раз в неделю, иногда транспорт ломается, тогда бытовые отходы целого микрорайона вывозятся раз в 2-3 недели. Местный акимат уже 15 лет отделывается обещаниями снести старые дома, создать новый, современный район.

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В одном из новых домов Шымкента тоже переполненные мусорные контейнеры. Городская коммунальная служба уже 10 дней не вывозит мусор.

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Как сообщили жители, у нового дома, построенного три года назад, обвалился фасад, потрескались стены, в подвале скопилась талая и дождевая вода.

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Строительная компания перекопала дорогу к дому, провела проверку. Но работа осталась незавершенной, дорогу не привели в порядок, поэтому автомашина коммунальной службы не может даже заехать на придомовую территорию. Ни коммунальная служба, ни подрядчик не объяснили, как будет решен вопрос. Это портит внешний вид дома, негативно отражается на эстетике города.

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Твердые бытовые отходы из Шымкента вывозятся на полигон в населенном пункте Актас-1. На этот полигон ежедневно выгружается 600-700 тонн бытовых отходов.

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Здесь отсортировываются пластик, стеклопосуда, бумага, картон, металлы и отправляются на переработку. Оставшийся смешанный мусор закапывается на полигоне. Например, шымкентское предприятие «ЕвроКристалл» каждый год перерабатывает вывозимые из города 8,5 тысячи тонн стеклоотходов.

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В результате завод выпускает качественную стеклянную посуду емкостью от 200 миллилитров до 3 литров, разной формы. Среди этой продукции есть банки для консервирования, для соков, пива, соды, вина, ликероводочных изделий. Эти изделия широко используются в обрабатывающей и пищевой промышленности Казахстана и соседних стран.

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Оценка экспертов

Ведущие программы «Таза қала» раскрыли хорошие стороны и недостатки города. Эта информация передана экспертам. Специалисты дают оценку по десятибалльной системе, основываясь на пяти критериях:

чистота улиц;

работа коммунальной службы;

зеленые насаждения;

культура жителей;

общая эстетика города.

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Снятые в Шымкенте кадры проекта «Тала қаза» просмотрели депутат Мажилиса Парламента РК Ерболат Сатыбалдин, эколог Сабит Кашкинбаев, урбанист Турсын Жиенбаева и дали свою оценку экологической ситуации в городе.

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Эксперты особо отмечали, что в городе мало урн для мусора, из-за чего жители вынуждены бросать мусор на улице. В многолюдных местах урны для мусора должны располагаться через каждые 20-30 метров.

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- Шымкент – очень быстро, интенсивно развивающийся город. Радует обилие зеленых насаждений. Не ставлю 10 баллов. потому что есть недостатки в системе канализации и вывозе твердых бытовых отходов, – сказал эколог С. Кашкинбаев.

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В результате в рейтинге «Таза қала» Шымкент набрал 18 баллов из 30 возможных.

Напомним, Телерадиокомплекс Президента РК в рамках инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева реализует масштабный телепроект «Таза қала». Исследованию специальной съемочной группы будут подвержены все крупные и малые города Казахстана. Первые съемки прошли в городах Тараз, Шымкент, Туркестан, Кызылорда. Следите за эфиром!