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    19:00, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    «Таза қала» - новый проект ТРК Президента

    Ведущие телеканала Jibek Joly
    Фото: Kazinform

    Масштабный телепроект «Таза қала» реализуется в рамках инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан».  Показ проекта стартует 7 июня на телеканале Jibek Joly, передает агентство Kazinform. 

    Съемочная группа посетит крупные и малые города Казахстана, расскажет о чистоте и облике каждого из них. Журналисты встретятся с местными жителями, увидят работу коммунальных служб, познакомятся с представителями общественных объединений, волонтерами и со всеми, кто активно участвует в экологической жизни регионов.

    Шымкент
    Фото: Kazinform

    В каждом выпуске проекта «Таза қала» журналисты также побеседуют с представителями местной власти и вместе с независимыми экологами-экспертами дадут свою оценку. Это позволит составить объективный рейтинг санитарной чистоты, экологичности, благоустройства населенных пунктов и регионов в целом.

    Съемки телепроекта «Таза қала»
    Фото: Kazinform

    Съемки телепроекта «Таза қала» стартовали с городов Тараз, Шымкент, Туркестан, Кызылорда. Выпуски программы будут транслироваться в эфире телеканала «Jibek Joly», а на сайте агентства Kazinform выйдет серия фото и видеорепортажей.

    Приглашаем наших зрителей смотреть выпуски экологического проекта «Таза қала», чтобы вместе составить рейтинг чистоты городов Казахстана. Ведь за каждым из нас стоит наш родной город, который нуждается в ежедневной заботе, бережном отношении и постоянном стремлении его украсить. Чистота во дворе, на улице, в районе – это чистота во всей стране.

    Шымкент
    Фото: Kazinform
    Теги:
    Таза Қазақстан ТРК Президента Регионы Экология Общество
    Махаббат Сыздыкова
    Автор
    Махаббат Сыздыкова
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