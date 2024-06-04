«Таза қала» - новый проект ТРК Президента

Масштабный телепроект «Таза қала» реализуется в рамках инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан». Показ проекта стартует 7 июня на телеканале Jibek Joly, передает агентство Kazinform.

Съемочная группа посетит крупные и малые города Казахстана, расскажет о чистоте и облике каждого из них. Журналисты встретятся с местными жителями, увидят работу коммунальных служб, познакомятся с представителями общественных объединений, волонтерами и со всеми, кто активно участвует в экологической жизни регионов.

Фото: Kazinform

В каждом выпуске проекта «Таза қала» журналисты также побеседуют с представителями местной власти и вместе с независимыми экологами-экспертами дадут свою оценку. Это позволит составить объективный рейтинг санитарной чистоты, экологичности, благоустройства населенных пунктов и регионов в целом.

Фото: Kazinform

Съемки телепроекта «Таза қала» стартовали с городов Тараз, Шымкент, Туркестан, Кызылорда. Выпуски программы будут транслироваться в эфире телеканала «Jibek Joly», а на сайте агентства Kazinform выйдет серия фото и видеорепортажей.

Приглашаем наших зрителей смотреть выпуски экологического проекта «Таза қала», чтобы вместе составить рейтинг чистоты городов Казахстана. Ведь за каждым из нас стоит наш родной город, который нуждается в ежедневной заботе, бережном отношении и постоянном стремлении его украсить. Чистота во дворе, на улице, в районе – это чистота во всей стране.