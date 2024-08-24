Проект «Таза қала» в Караганде: проблемы 90-летнего города

Проект «Таза қала» добрался до центра страны, одного из богатейших городов республики - Караганды. На каком уровне чистота в городе с развитой промышленностью – проверили ведущие программы, передает агентство Kazinform.

Юрта во дворе и знаменитый Майкудук

Караганда, отметившая в этом году свое 90-летие, особенно на центральных улицах показалась довольно чистой. Это подтвердили ведущие программы, которые ходили по улицам с мешками и искали мусор. Есть и серьезные инициативы, которые формируют культуру чистоты у жителей города. Это не только субботники и «чистые четверги», здесь также проходят экологические квесты, плоггинги и различные игры.

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Заметна особая организованностьь жителей двора в микрорайоне «Орбита». Здесь все, от младенцев до стариков, уделяют особое внимание поддержанию чистоты, посадке деревьев и цветов. Каждый, независимо от рода деятельности, вносит равный вклад в благоустройство своего района. А юрта во дворе стала местом, где собираются и отмечают свои праздники соседи.

И все же, на окраинах города немало накопившихся проблем. Съемочная группа посетила микрорайон Майкудук, который несколько лет назад был известен как район преступности и хулиганства. Сейчас ситуация улучшилась. Улицы стали красивее. Тем не менее, маленькие жители все рассказали и показали место, где греются у костра и отдыхают бомжи.

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Оказалось, что и у жителей 13-го микрорайона множество проблем. Все, с кем беседовали ведущие, выражали недовольство работой исполнительных органов.

- Всегда выключается свет, каждый месяц платим деньги в КСК, но уборка не производится, никто не работает. Много бродячих собак, – говорят жители.

Окрестности поросли травой, посреди которой расположена детская площадка. Дети просят акима, через программу «Таза қала», построить им футбольную площадку.

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Поддержка со стороны предпринимателей

Есть среди жителей активисты, участвующие в решении проблем старых дворов. Например, предприниматель Юрий Мирвода, выросший в микрорайоне Казыбек би, в своем дворе устроил место отдыха. Есть и игровая площадка для детей, и сквер для прогулок взрослых. На это простой владелец продуктового магазина потратил 7,5 миллиона тенге.

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- На этой площадке летом дети могут кататься на роликах, зимой - на коньках. Для удобства детей мы устроили освещение, вечером здесь отдыхает молодежь. Ведь будущее принадлежит детям. Все благоустроено, детишки, вырастающие в эстетически привлекательном месте, будут относиться с заботой к окружающему. Если вижу, что дети балуются, ругаю, как своих, потом все объясняю, – говорит Ю. Мирвода.

В микрорайоне Сортировка проходит особая экокампания, действительно влияющая на сортировку мусора. Кампания «За пять бутылок – одно мороженое» запущена вместе с программой «Таза Қазақстан». За одну такую кампанию, проходящей один раз в два дня, собирается около 100 тысяч пластиковых и стеклянных бутылок и раздается около 20 тысяч порций мороженого.

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Понятно, что акция приводит к очищению улиц города от отходов. Заметно, что большая часть участников – это дети. Их никто не заставляет, у них стремление к чистоте появляется из-за пристрастия к сладостям.

Собранный мусор доставляется в перерабатывающую организацию «ГорКомТранс». Это предприятие собирает пластиковые, полиэтиленовые отходы и выпускает крышки канализационных люков. Организация несколько лет назад получила значительную сумму от АО «Жасыл даму» и расширила поле деятельности. В городе сейчас пять приемных пунктов. В них предусмотрена возможность сдачи мусора и для предпринимателей, и для физических лиц.

Организация принимает не только бутылки, но и бытовые отходы. Их расплавляют с помощью специальной техники. Таким образом, ежемесячно принимается 100 тонн отходов.

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Плоггинг на набережной

На берегах одного из самых больших водохранилищ Карагандиской области – Федоровского – в разгаре туристический сезон. В это время становится актуальным и вопрос мусора. Здесь ведущие программы так же взяли мешки и вышли на маленький субботник. На водохранилище ежедневно отдыхают 500 человек. После них приходят уборщики, ежедневно вывозится один полный грузовик мусора, который собирается не из специальных ящиков, а просто с территории пляжа.

Для решения этой проблемы акимат нашел интересное решение. Собирают активистов, молодежь и устраивают соревнования по плоггингу. Интересен формат мероприятия – нужно собирать мусор бегом. Побеждает команда, собравшая больше мусора за отведенные 20 минут.

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На мероприятие пришел и дзюдоист, мастер спорта международного класса Ержан Шынкеев.

- Спорт и воспитание всегда рядом. Сам я сейчас тренер. Стараемся воспитывать в детях стремление к чистоте. Например, уборщики в зале уходят домой в 6 часов. Мы занимаемся до 21:00, сами убираем зал, – говорит Е.Шынкеев.

Пользуясь случаем, он в ходе разговора с ведущими поздравил с победой на Олимпиаде своего коллегу Елдоса Сметова, передал ему эстафету «Таза Қазақстан».

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Приоритеты в центре, а что с чистотой на окраинах города

Несанкционированная мусорная свалка на территории ЖЭО №1 – проблема, существующая с советских времен. Уборщики ежегодно убирают эту территорию, но жители вновь наваливают мусор.

Заместитель акима города Рустем Кожакапанов говорит, что будет трудно полностью убрать мусор вблизи ЖЭО.

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- Поэтому мы планируем очистить территорию вблизи ЖЭО поэтапно, за несколько лет. Мы хорошо знаем об этой проблеме, уделяем ей главное внимание. Это застарелая проблема, копившаяся годами, – говорит заместитель акима.

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Р. Кожакапанов говорит, что сначала будет уделено внимание центру города, затем наступит очередь окраин.

- Поскольку территория нашего города большая, мы не успели начать работу на окраинах. В этом году мы с опозданием начали работу по скашиванию травы, благоустройству. Следующий год мы, по поручению акима области, назвали «Годом Юго-Восточной территории». То есть, в следующем году мы усилим работу по благоустройству, ремонту дорог и освещению в этом микрорайоне, – сказал спикер.

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Оценка экспертов

Ведущие «Таза қала» собрали всю информацию о Караганде и передали экспертам. Специалисты дадут свою оценку, основываясь на пяти критериях: чистота и порядок на улицах, работа коммунальных служб, благоустройство, культура населения, эстетика города.

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Этот выпуск оценили архитектор Серик Рустамбеков, эксперт-эколог Елдос Абаканов и директор департамента АО «Жасыл даму» Сабит Кашкинбаев.

- Посмотрели виды города Караганды. Если говорить о Майкудуке и окраинах города, конечно, очень грязно, нужно провести большую работу. Если о центре города – очень чисто. Предприниматели, со своей стороны, оказывают поддержку, раздают мороженое тем, кто сдает мусор. Такие акции приучают жителей к раздельной сдаче мусора, – сказал С.Кашкинбаев.

Архитектор С.Рустамбеков высоко оценил красивые бульвары, площади, здания, отметив, что они построены в прежнем классическом стиле. Но не скрыл, что все это портят виды Нового Майкудука, мусорные кучи.

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- Вначале в программе были хорошие кадры, показывающие чистоту и благоустройство на улицах. Если говорить о городе в целом, есть несанкционированные свалки и полигоны. На мой взгляд, этому вопросу должно быть уделено особое внимание со стороны акимата. Потому что городские власти сообщили, что обо всем информированы, но мы не услышали, какие имеются планы по решению этих вопросов и в каком году они будут решены, – говорит Е.Абаканов.

В общем зачете Караганда набрала 22 балла из 30 возможных и в рейтинге по чистоте городов заняла второе место. В этом списке лидируют Алматы – 25 баллов, Кызылорда – 20 баллов, Талдыкорган – 19 баллов, Шымкент – 18 баллов.



Ранее на сайте агентства Kazinform была опубликована серия фоторепортажей о чистоте в городах Шымкент (18 баллов), Туркестан (18 баллов), Тараз (15 баллов), Кызылорда (20 баллов), Усть-Каменогорск (11 баллов), Семей (14 баллов) и Павлодар (17 баллов), Алматы (25 баллов), Талдыкорган (19 баллов), Конаев (14 баллов), Жезказган (7 баллов).

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Отметим, в рамках экологической программы «Таза Қазақстан» запущен телеграмм-бот. Теперь любой человек может с помощью цифровой системы довести до уполномоченного органа свое обращение. Для этого в главном меню бота нужно выбрать опцию «направить заявление», полностью описать суть вопроса, дополнительно загрузить фото- или видеоматериалы. Сообщение будет направлено в местный акимат. Затем придет ответ о регистрации обращения и его рассмотрении или выполнении. По результату обратившийся оценивает выполненную работу по 5-балльной системе и с помощью письменного комментария. Если будет поставлена оценка ниже 3 баллов, вопрос будет вновь направлен в акимат для тщательного выполнения.

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Напомним, в июне текущего года, в рамках инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан», Телерадиокомплекс Президента запустил масштабный телепроект «Таза қала».