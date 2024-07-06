«Таза қала» в Усть-Каменогорске — пятый выпуск масштабного экопроекта ТРК Президента РК в эфире Jibek Joly

Телерадиокомплекс Президента РК продолжает в эфире канала Jibek Joly экологический телепроект «Таза қала», в котором главное внимание уделяется чистоте больших городов. В этот раз съемочная группа телепроекта побывала в Усть-Каменогорске и посмотрела, как содержат город коммунальные службы и сами жители, передает корреспондент агентства Kazinform.

Что скрывается за «самым патриотичным» домом

Усть-Каменогорск — растущий и развивающийся город. Численность населения за последние годы достигла исторического максимума. Сейчас в областном центре проживают более 400 тысяч человек. Большая работа ведется в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», инициированной Касым-Жомартом Токаевым. В этих мероприятиях уже приняла участие половина жителей города.

Фото: Jibek Joly

В Усть-Каменогорске ведется работа по комплексному благоустройству дворового пространства, детских и спортивных площадок, созданию футбольных полей, аллей, скверов. В этом году уже реализовано около 40 таких проектов. Эта работа не должна прекращаться, потому что в городе еще много неотложных вопросов.

Местный тревел-блогер Сымбат Рамазан говорит, что ее не устраивает работа по обновлению фасадов старых домов.

Фото: Jibek Joly

— Самый большой проспект в городе — проспект Назарбаева — здесь каждый год делают реставрацию фасадов старых домов. Но качество этой работы не выдерживает никакой критики. Каждую весну фасады домов сходят вместе со снегом. У туристов, гостей города, выезжающих из аэропорта, с вокзала, самое первое впечатление о городе формируется именно на этой улице. Поэтому мы хотим, чтобы здесь больше внимания уделялось вопросу качества, — говорит блогер.

Фото: Jibek Joly

Когда говорят об Усть-Каменогорске, вспоминается этот дом, украшенный бирюзовыми флагами. Жители не могут точно сказать, с каких пор этот дом украшен флагами, что в свою очередь нашло горячую поддержку в социальных сетях. Можно только сказать, что патриотизм не ограничивается флагом, гербом и гимном. Патриотизм также подразумевает чистоту на родной земле.

Фото: Jibek Joly

Однако, обратная сторона «самого патриотичного» дома в Усть-Каменогорске полностью изношена. Краска со стен облезла, фундамент крошится. Во дворе нет даже простых мусорных контейнеров. Перед флагами, вывешенными на балконах, развеваются знамена быта — постиранное белье. Часто встречались сетчатые ящики и коробки, заменяющие мусорные контейнеры. На остановках есть разноцветные контейнеры для сортировки мусора. Но весь рассортированный мусор в конце концов ссыпается в одну машину.

Фото: Jibek Joly

Радует то, что начались ремонтные работы в подземных переходах. Но и здесь имеются недостатки. Особенно неосвещенные переходы, в которых страшно ходить женщинам и детям.

Насколько хорошо работают КСК

В городских дворах, которых около тысячи, можно часто видеть заросшие травой дорожки, где не уложены тротуары, обветшалые дома и бесхозные качели. Эти дворы поэтапно обновляются, но эта работа ведется очень медленно. Это связано с недостаточно активной работой КСК и слабым контролем со стороны местных исполнительных органов.

Фото: Jibek Joly

И все же, в Усть-Каменогорске есть и чистые дворы, здесь достаточно жилых домов, где объединения собственников имущества работают хорошо. Особенно на левобережье. Уже сейчас в этой части города проживают около 70 тысяч человек. В большинстве дворов работают ОСИ. Один из таких домов — под управлением Айжан Ахметкалиевой. Многодетная мама хорошо знает делопроизводство, работу подземных коммуникаций, работу по поддержанию чистоты двора. По ее словам, все делается для чистоты и порядка во дворе.

Фото: Jibek Joly

— Чтобы привести дом в порядок, я ушла со своей работы и перешла на эту. Я дала слово, что приведу дом в порядок. Чтобы выполнить это обещание, буду здесь работать до следующего года. Уйду только тогда, когда приведу двор в порядок, — говорит председатель ОСИ Айжан Ахметкалиева.

Как отмечают ведущие телепроекта, такое упорство нужно иметь и специалистам, ответственным за архитектурный облик города, и органам, обеспечивающим безопасность движения.

Семья Евженковых занимается переработкой стеклоотходов

Культура населения растет с каждым годом. Этому содействуют такие люди, как Людмила Евженкова, которая собирает стеклоотходы и перерабатывает их, изготавливает сувениры и другие изделия. Людмила вначале занималась очисткой улиц, подножий гор, сдавала мусор на полигон. Затем, когда поняла, что мусор можно перерабатывать и использовать, открыла свое дело. Предприниматель собирает сырье у жителей города. Перед ее домом есть приемный пункт.

Фото: Jibek Joly

— Сейчас у нас идет ремонт, потому, что многие хотят посещать часы мастерства, приводят школьников, хотят проводить экологические уроки. Поэтому спрос очень большой, — говорит Л.Евженкова.

Фото: Jibek Joly

Людмила начала волонтерскую деятельность 10 лет назад. Стекло сначала разбивается, потом измельчается. Затем смешивается со специальной жидкостью и заливается в формы. На последнем этапе помещается в печь для просушивания. В результате получаются различные сувениры для украшения дома и других объектов, разные емкости. Главная цель — сохранение чистоты природы, обеспечение безопасности для окружающих.

— Однажды моя дочь поранила ногу стеклом, лежавшим на дне в Бухтарминском водохранилище. Позднее мы сами вычистили в этом месте дно от стекла. Это, наверное, стало знаком. Сейчас я думаю, что, собирая стеклоотходы, многих людей оберегаю от таких ранений, — говорит Людмила.

Фото: Jibek Joly

Спортсмены и экоактивисты — кто занимается чистотой в городе



Один из активистов в деле поддержания чистоты в родном городе — спортсмен, хоккеист Дамир Рыспаев. Его вклад в благоустройство родного края может быть примером.

Фото: Jibek Joly

— На сегодняшний день я посадил около 50 деревьев. Главная моя цель — показать детям пример заботы о природе, — говорит спортсмен.

Наш третий герой программы Елена Березинская каждую неделю добровольно занимается сбором мусора на улицах города и в местах отдыха жителей. Ей помогают экоактивисты. Каждый раз им не хватает запасенных мешков. Иногда работа затягивается до вечера.

Фото: Jibek Joly

В городе, расположенном в месте слияния Иртыша и Ульбы, конечно, чистоте воды должно уделяться особое внимание. Елена показала место, где образуются мусорные острова, которые не встретились в центре города.

Фото: Jibek Joly

— Такие рейды мы проводим регулярно. В прошлом году мы поставили рекорд по числу волонтеров. Совместно с областным департаментом экологии мы собрали более 3 тысяч волонтеров. Вывезли около 6 камазов мусора. Особенно трудно собирать мусор с поверхности воды. Иногда его выбрасывает волнами на берег, — говорит экоактивист.

Фото: Jibek Joly

Беседа с акимом

Если кто-то и знает проблемы города, о которых говорят жители, и которые видели ведущие телепроекта, и рассматривает пути их решения — то это аким Усть-Каменогорска. Жаксылык Омар, который 6 лет руководит областным центром, дал специальное интервью программе «Таза қала». Конечно, первый вопрос касался нехватки мусорных контейнеров.

Фото: Jibek Joly

— Проблема с мусорными контейнерами есть везде. И за границей, и в других городах Казахстана. Или их могут забирать на ремонт, — ответил Ж.Омар.

Фото: Jibek Joly

И все же, у Жаксылыка Мукашулы есть выигрышная решение, касающееся чистоты в городе.

Фото: Jibek Joly

— Мы отказались от принудительных субботников. Полностью отказались от практики принудительного привлечения жителей, выделения каждому территории. Вместо этого начали новый проект «Чистые игры». Выделили существенные призы, ценные подарки. В проекте участвуют сотни и тысячи студентов. Во-вторых, в поддержании чистоты нам помогают очень много волонтеров. В-третьих, мы сказали жителям, что им не нужно очищать другие территории, пусть каждый содержит в чистоте свой двор, и этого достаточно. Теперь каждый следит за чистотой в своем дворе, — говорит глава города.

Фото: Jibek Joly

Мнение экспертов

Ведущие программы «Таза қала» собрали всю информацию по Усть-Каменогорску и передали ее экспертам. Специалисты оценили чистоту и порядок на улицах, работу коммунальных служб, культуру жителей и эстетику города, основываясь на пяти критериях. Это выпуск специально просмотрели депутат Мажилиса Парламента Марат Башимов, директор департамента управления отходами АО «Жасыл даму» Сабит Кашкинбаев и урбанист Турсын Жиенбаева.

Фото: Jibek Joly

- Я очень хорошо знаю Усть-Каменогорск. Даю этому городу 6 баллов. Хотя рабочая группа не полностью выполнила свою работу, при этом жители стараются улучшить свой город, переживают за свой город, они не равнодушны, — говорит депутат Марат Башимов.

Фото: Jibek Joly

Урбанист Т.Жиенбаева отметила высокую культуру населения города, но в целом город не входит в число достойных похвалы. Причина — недостаточная эстетика города, плохое состояние фасадов зданий, обилие рекламы, плохое состояние городского имущества, в том числе остановок. В то же время, не безопасны мосты и подземные переходы.

- Город Усть-Каменогорск плохо выглядит - здесь много улиц и зданий, требующих ремонта, не хватает мусорных контейнеров. Все это связано с финансовым вопросом. Но сознательность жителей высокая, они сами убирают, даже перерабатывают стекло, — сказал эколог С. Кашкинбаев.

Фото: Jibek Joly

Таким образом, Усть-Каменогорск с 11 баллами из 30 возможных остановился на 5 месте в рейтинге чистоты. Решением экспертов среди пяти городов лидирует Кызылорда.

Фото: Jibek Joly

Отметим, в рамках инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан» Телерадиокомплекс Президента запустил масштабный телепроект «Таза қала».

Фото: Jibek Joly

До Усть-Каменорска съемки уже прошли в городах Шымкент, Туркестан, Тараз, Кызылорда.