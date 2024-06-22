«Таза қала» в Таразе: вышел третий выпуск масштабного экопроекта ТРК Президента РК в эфире Jibek Joly

Телерадиокомплекс Президента РК продолжает экологический телепроект «Таза қала» в эфире канала «Jibek Joly». Это уже третий выпуск и третий город. В этот раз съемочная группа посетила древний и самый зеленый город страны - Тараз - и показала, насколько город соответствует критериям санитарной чистоты и экологических норм, передает корреспондент агентства Kazinform.

Самый зеленый город Казахстана

Тараз – опора нашей истории. В народе этот город называют самым зеленым в Казахстане. Здесь сразу бросается в глаза обилие тенистых деревьев на улицах города. В городе зеленые насаждения занимают 32 миллиона квадратных метров. То есть, на одного жителя приходится 27 квадратных метров. В рамках акции «Таза Қазақстан» также уделяется большое внимание дальнейшему озеленению цветущего города, поддержанию чистоты.

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- На территории нашего города имеется 32 миллиона квадратных метров зеленых насаждений, на одного человека приходится 27 квадратных метров. В будущем планируется довести этот показатель до более 32 квадратных метров. Поэтому вполне уместно, когда граждане, побывавшие в разных местах страны, оценивают Тараз как самый зеленый город, – говорит заместитель акима города Кайрат Исмаил.

Съемочная группа телепроекта «Таза қала» отмечает, что в городе особенно много кленов, дубов и адаптированных к климату региона карагачей. В парках сажают платаны, липы, осины. В этноисторическом комплексе «Тектурмас», расположенном в предгорьях, посажены ели, установлена автоматическая система орошения.

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В мавзолее «Тектурмас» постоянно проводятся санитарно-очистительные работы. В неделю чистоты во дворе мавзолея были посажены 3 600 саженцев деревьев. В этом мероприятии участвуют молодежные активисты и сотрудники учреждения «Жасыл ел – Тараз». Видя эту работу, туристы и жители города также стремятся сохранять чистоту – здесь нет разбросанного мусора.

Чистота начинается с порога

В городе с более, чем двухтысячелетней историей сегодня проживают 478 тысяч человек. Город поделен на 11 территориальных округов. Вблизи ворот на въезде в Тараз также активно ведутся работы по благоустройству и озеленению. Но, проехав ворота, авторы «Таза қала» увидели кучи пластикового мусора и следы вандализма. Акимат города прямо связывает это с низкой экологической культурой населения.

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Недалеко отсюда, на центральных улицах Тараза, стоят неработающие фонтаны. Здания с трещинами на стенах портят эстетику города. К тому же, вывешенная во дворах многоэтажных домов всевозможная одежда напоминает итальянский город Неаполь.

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В целом, в Таразе на вывозе мусора, уборке и скашивании травы занято более 800 человек. Но обилие мусора в центре города огорчает, отмечают корреспонденты телепроекта. Хотя мусорный контейнеры стоят пустые, находятся такие жители, что ленятся бросить мусор внутрь, собирают строительный мусор за домом, даже арыки полны мусора. А ведь наши предки говорили: «Увидишь родник – расчисти его». Ясно, что этот мусор не чужие люди сюда принесли и бросили. Это остатки того, что местные жители выпили, съели – в конце концов, это показатель внутренней культуры жителей.

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Представители местной власти сообщили, что несколько лет назад были начаты работы по очистке ирригационных систем Тараза. В рамках акции «Таза Қазақстан», инициированной Президентом, были очищены более 800 километров каналов и арыков. Это важно для повышения пропускной способности и предотвращения чрезвычайных ситуаций. По очищенным арыкам поступает вода со склонов гор в Кыргызстане, из реки Талас и Аса-Таласского канала.

Цветущий двор Гульжамили апай

Съемочная группа телепроекта «Таза қала» не обвиняет всех жителей Тараза в отсутствии любви к чистоте. На своем пути журналисты встретили и людей, которые украшают все вокруг себя. Одна из таких Гульжамиля Рахимова своими силами превратила двор старой «хрущевки» в цветник. Во дворе распускаются розы, хризантемы, пионы, ирисы.

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- Я всегда была недовольна нашим двором. Дала себе слово, что, когда выйду на пенсию, сама сделаю его красивым. Вот этим и занимаюсь уже 8 лет. С каждой пенсии покупаю семена. В интернете есть любая информация. Работаю не торопясь, с песней. Вначале мои дети стыдились этого. А чего здесь стыдиться, я же на пенсии. Делаю то, что полезно и мне, и другим, и матушке-природе, – говорит жительница города.

Пенсионерка говорит, что если мусор возле дома уберут, она там готова посадить цветы.

Кадр из видео

- Встаю в 6 часов утра, убираю нанесенный ветром мусор. Соседей, кто едет в село, прошу привезти навоз. Это природное удобрение, оно не обжигает корни цветов. Если бы все пенсионеры были активными, многое изменилось бы. И сейчас наши соседи, видя мой труд, стесняются выбросить лишний мусор, молодежь перестала здесь распивать и шуметь, – говорит Г. Рахимова.

Теперь гости Тараза могут полюбоваться красивым садом Гульжамили апай на пересечении улиц Казыбек би и Айтиева.

Стекольный завод в Таразе экспортирует продукцию в 7 стран

С началом летнего сезона повышается спрос на различные напитки, соответственно, становится больше отходов из стекла и пластика. В Таразе работает цех, собирающий стеклоотходы и выпускающий банки. ТОО «Достык» покупает у жителей стеклоотходы, даже из Шымкента и Астаны привозят по несколько вагонов стекла. Завод может ежедневно выпускать 50 тысяч банок.

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- Мы принимаем 30 тонн стеклоотходов в сутки, моем, очищаем, перерабатываем. Для производства банок используется кварцевый песок, кварцевая сода, известняк, доломит. Их смешивают со стеклоотходами, плавят в печи при 1 500 градусах и разливают в специальные формы. Мы можем выпускать ежедневно 50 тысяч банок, и в больших объемах экспортируем их в Россию, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Литву, Сербию, Грузию. Таким образом, наше производство вносит свой вклад в поддержание чистоты в городе, – говорит руководитель цеха Есберген Еламанов.

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Твердые бытовые отходы из города вывозятся на мусорный полигон ТОО «Жасыл ел – Тараз». Там вручную отсортировывают стекло, металлы, бумагу, а остальной мусор закапывают. В настоящее время полигон заполнен на 60 процентов. Кроме того, в 8 километрах от города есть частный полигон предприятия «Махмудов». Компания «Алди и К», расположенная в Байзаковском районе, также занимается переработной городского мусора.

Оценка экспертов

В программе «Таза қала» были показаны чистые и требующие уборки места Тараза. Этот выпуск просмотрели депутат Мажилиса Парламента Ерболат Сатыбалдин, директор департамента управления отходами АО «Жасыл даму» Сабит Кашкинбаев, урбанист Турсын Жиенбаева и далю свою оценку экологической ситуации в городе.

Специалисты принимали решение на основании пяти критериев. По каждому критерию дается оценка по 10-балльной системе.

- На центральных улицах Тараза есть не к месту построенные бизнес объекты, магазины и киоски. Они портят облик города. Работы по озеленению ведутся хорошо, дороги также хорошие. Есть ряд проблем в переработке твердых бытовых отходов, поддержании чистоты в городе, – отметил депутат Е.Сатыбалдин.

Специалисты подчеркивают, что если население само не будет помогать в поддержании чистоты, коммунальные службы везде не успеют.

Кадр из видео

- Радует то, что жители активно участвуют в субботниках и то, что работает стекольный завод. Низкая оценка поставлена за работу коммунальной службы. Не уделяется внимание окраинам города, там не проведен водопровод и нет освещения, – сказала урбанист Т.Жиенбаева.

По итогам оценки город Тараз набрал в рейтинге «Таза қала» 15 баллов из 30.

Отметим, в рамках инициативы Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Таза Қазақстан», Телерадиокомплекс Президента РК подготовил масштабный телепроект «Таза қала». Первые съемки начаты в городах Тараз, Шымкент, Туркестан, Кызылорда.

Ранее на сайте агентства Kazinform были опубликованы фоторепортажи о чистоте городов Шымкент и Туркестан.