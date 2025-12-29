Новый год — новые правила: к чему должны быть готовы казахстанцы

Новое экономическое направление: рост, инфляция, доходы

Если говорить о ключевых направлениях мер поддержки, прежде всего был введен мораторий на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо, а также на рост коммунальных тарифов. Были сняты ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. Таким образом, количество запрещенных видов деятельности сократилось до 44 направлений.

С 1 января приостанавливаются налоговые проверки, камеральный контроль и судебные иски в отношении микро- и малого бизнеса. Также сообщается о внедрении механизма лизинга для приобретения гражданами автотранспортных средств. В целях поддержки ипотечного кредитования объем финансирования, выделяемого на систему жилищных строительных сбережений «Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер», планируется увеличить до 500 млрд тенге.

Экономист Айбар Олжаев объяснил причины принятия этих срочных мер.

Фото: Мухтор Холдорбеков / Kazinform

— В настоящее время Правительство, направляя средства из бюджета и стимулируя строительство, включая возведение мостов, добивается экономического роста за счет повышения деловой активности. Однако такой подход дает краткосрочный эффект и одновременно усиливает инфляцию. Либерализация цен на бензин и горюче-смазочные материалы, повышение тарифов, введение налога на добавленную стоимость — все это факторы, провоцирующие инфляцию. Именно поэтому предпринимаемые Правительством меры направлены на корректировку экономической политики, — отметил Олжаев.

По словам финансового эксперта, после последних обсуждений в Правительстве и Сенате экономический курс на ближайшие три года постепенно становится более определенным. Программа макроэкономической стабилизации и повышения уровня благосостояния населения на 2026–2028 годы, а также законы о республиканском бюджете и общих трансфертах составляют основу нового экономического направления.

Документ, прошедший продолжительное обсуждение между различными ветвями власти, ориентирован на развитие экономики страны по формуле: «жёсткий бюджет — таргетированная инфляция — растущие доходы — усиленные регионы». Ключевое обещание Правительства — обеспечение ежегодного экономического роста на уровне 5% и последовательное увеличение доходов населения.

Какие изменения в налоговом регулировании получит бизнес?

Фото: gov.kz

По поручению Президента Правительство пересмотрело налогово-бюджетную реформу и приняло новые решения в целях поддержки бизнес-сектора. Главная новость — малый и средний бизнес освобождаются от налоговых проверок и камерального контроля.

По словам вице-министра финансов Ержана Биржанова, это позволит предпринимателям адаптироваться к новым правилам.

— С нового года начинает действовать новая система. Не будут проводиться камеральные проверки — сопоставление данных отчетности с другими источниками информации, за исключением доходов нерезидентов, — отметил Биржанов на заседании Мажилиса.

На сегодняшний день в Казахстане зарегистрировано 2,38 миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, из которых реально функционируют 2,18 миллиона. Доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте страны составляет 39%.

Экономист Бауыржан Искаков подчеркнул, что принятое решение окажет положительное влияние на региональное развитие и конкурентоспособность.

— Временная приостановка налоговых проверок даст предпринимателям возможность расширять свое дело, снизит административные барьеры и создаст благоприятные условия для развития бизнеса. В результате это будет способствовать ускорению темпов регионального развития, — отметил Искаков.

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай добавила, что другие изменения откроют путь для свободного развития бизнеса и снизят финансовую нагрузку на предпринимателей.

Фото: senate.parlam.kz

— Льготное налогообложение изначально было направлено на поддержку малого бизнеса, особенно субъектов с ограниченными финансовыми ресурсами. Малые магазинчики, парикмахерские, мастерские и небольшие кафе выживали благодаря этой льготе. Однако со временем некоторые крупные отрасли — оптовая торговля, строительство, консалтинг, IT — стали использовать статус «малого бизнеса», чтобы попасть на этот режим. Теперь Правительство намерено упорядочить систему и вернуть льготу конкретно для малого бизнеса, — пояснила сенатор.

Депутат отметила, что магазины, рынки, кафе и аптеки, работающие напрямую с населением, останутся в прежней упрощенной системе налогообложения. При этом деликатные сферы также не останутся без внимания. Среди них детские сады, спортивные и художественные кружки, языковые курсы продолжат работать на льготной системе. Эти виды услуг напрямую влияют на качество жизни каждой семьи, поэтому налоговая льгота носит не только экономический, но и социальный характер.

Одной из особенностей новых правил является то, что предприниматель, уплатив основной налоговый долг до 1 апреля следующего года, освобождается от штрафов и пеней. Однако это не означает полного отсутствия контроля. Специалисты могут проводить проверки, если возбуждено уголовное дело, либо по запросу самого налогоплательщика.

Льготная ипотека и стратегия поддержки строительного рынка

Правительство также уделило внимание вопросам стабильности на рынке жилья. В результате объем ипотечных кредитов для населения будет увеличен в два раза и достигнет 500 млрд тенге. Кредиты будут предоставляться по программам «Наурыз» и «Наурыз-Жұмыскер», а востребованная программа «Әскери баспана» будет возобновлена.

Коллаж: Kazinform / Freepik

В рамках программы «Әскери баспана» ежегодно как минимум семь тысяч семей военнослужащих смогут приобрести жильё как на первичном, так и на вторичном рынке. Ранее более 15 тысяч военнослужащих улучшили свои жилищные условия через эту программу. Возобновление программы позволит ежегодно ещё семи тысячам военнослужащих получать жильё. Эксперты считают, что это не только укрепит социальную стабильность, но и стимулирует строительный рынок.

Для обеспечения стабильности цен на рынке жилья Правительство внедрило механизм офтейк-контрактов с застройщиками. Согласно этому механизму, застройщики в течение трех лет удерживают цены на квартиры без изменений. По мнению экспертов, это предотвращает резкий рост цен и повышает доступность жилья для населения.

Экономист Расул Рысмамбетов отметил, что увеличение объема ипотечного кредитования может положительно сказаться на рынке жилья, но существует определенный риск.

Фото: primeminister.kz

— Рост объема ипотечных кредитов может стимулировать повышение цен на жилье. Если одновременно большое количество людей возьмет кредиты и активно начнет покупать квартиры, спрос на рынке резко возрастет, и появится риск роста цен. Поэтому застройщикам важно открыто демонстрировать свое финансовое состояние. Они должны справедливо проводить ценовую политику, показывая себестоимость и маржу квартиры, — подчеркнул эксперт.

По его словам, аналогичные меры применяются и в других странах. Например, в Южной Корее покупатель нового жилья обязан прожить в нем как минимум два года, что препятствует спекулятивным действиям.

— Основная цель программ — не контроль цен, а правильное распределение спроса на жилье. Поэтому льгота должна предоставляться только реально нуждающимся, а спекулятивные действия необходимо предотвращать, — отметил он.

Экономист Бауыржан Искаков подчеркнул, что изменяется и структура ипотечных заемщиков. Например, ипотека реально доступна только гражданам с постоянным доходом, хорошей кредитной историей и первоначальным взносом. Для остальных категорий получение кредита стало значительно сложнее.

— Если базовая ставка останется высокой, а доходы населения не будут расти, спрос на ипотеку в первой половине 2026 года может оставаться слабым, — отметил он.

Лизинг: станет ли авто более доступным?

С 1 декабря в Казахстане появилась возможность приобретать автомобили через лизинг.

Фото: Kazinform

Лизинг — это система долгосрочной аренды автомобиля, оборудования или техники: компания приобретает имущество и предоставляет его во временное пользование на определённый срок. рендатор ежемесячно или по согласованному графику вносит платежи и пользуется имуществом. По окончании срока предусмотрены три варианта: полная покупка имущества, его возврат или обмен на новое. Проще говоря, лизинг — это смешанная форма автокредита и аренды, но иногда с меньшим первоначальным взносом и более гибкими условиями.

По словам экономиста Бауыржана Искакова, главное преимущество лизинга заключается в снижении ежемесячных платежей.

Фото: из личного архива Бауыржана Искакова

— В автокредите ежемесячный платеж рассчитывается исходя из полной стоимости автомобиля, а в лизинге учитывается амортизация. Это позволяет снизить ежемесячный платеж на 15-30%. При этом общие расходы могут оказаться на 5-10% выше из-за комиссий и условий договора, но в долгосрочной перспективе эта разница практически не ощущается, — пояснил он.

Депутат Мажилиса Олжас Куспеков напомнил, что для обычных граждан покупка автомобиля в кредит является непростой задачей.

— Для многих казахстанцев приобретение автомобиля — это значительная финансовая нагрузка. Не все могут позволить себе дорогой кредит или годами откладывать на первоначальный взнос. Мы подняли этот вопрос два года назад, и теперь он практически реализуется на практике, — отметил депутат.

Фото: facebook.com/olzhas.kuspekov

По его словам, изначально предусматривалось предоставление автомобиля на долгий срок без первоначального взноса, однако компании могут устанавливать собственные условия.

— Автомобиль — это не предмет роскоши для богатых, его нужно сделать доступным для обычных граждан. Работа в этом направлении будет активно продолжена в следующем году, — подчеркнул Олжас Куспеков.

Экономист Бауыржан Искаков отметил, что коэффициенты долговой нагрузки для покупателей автомобилей не будут применяться до конца 2026 года.

— Это повышает доступность финансирования, но одновременно увеличивает риск получения кредита с тяжёлым ежемесячным платежом. Поэтому казахстанцам необходимо ответственно подходить к сумме кредита, — предупреждает он.

По мнению экспертов, в начале нового года кредитный рынок может замедлиться. Тем не менее, спрос населения на жилье и автомобили остается высоким, поэтому рынок полностью «не замерзнет». Кроме того, программы льготного кредитования могут сыграть ключевую роль в стабилизации ситуации.