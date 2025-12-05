«Наурыз» и «Наурыз жұмыскер»: сколько жилья приобрели казахстанцы в рамках программ

— За счет собственных средств Отбасы банка и привлеченных денег на рынке были запущены программы "Наурыз" и "Наурыз жумыскер". На сегодня по программе «Наурыз» выдан 5 091 займ на сумму 142,7 млрд тенге. По программе «Наурыз жумыскер» на сегодня выданы 2 450 займов на сумму 60,4 млрд тенге, — сообщил он на заседании Общественной палаты при Мажилисе.

Напомним, с 3 ноября по 1 декабря 2025 года казахстанцы могли подать заявку на ипотеку «Наурыз».

Принять участие в программе могли все вкладчики Отбасы банка, а также клиенты, имеющие депозит с накоплениями не менее 2 миллионов тенге и не владеющие жильем (в том числе члены их семьи) на протяжении последних пяти лет.

Ранее также стало известно о том, что почти 5 тысяч очередников получили жилье по льготной ипотеке в Казахстане.





