    17:24, 05 Декабрь 2025 | GMT +5

    «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер»: сколько жилья приобрели казахстанцы в рамках программ

    Вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов рассказал, сколько жилья казахстанцы приобрели в рамках ипотечных программ «Наурыз» и «Наурыз жұмыскер», передает корреспондент агентства Kazinform. 

    ипотека
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    — За счет собственных средств Отбасы банка и привлеченных денег на рынке были запущены программы "Наурыз" и "Наурыз жумыскер". На сегодня по программе «Наурыз» выдан 5 091 займ на сумму 142,7 млрд тенге. По программе «Наурыз жумыскер» на сегодня выданы 2 450 займов на сумму 60,4 млрд тенге, — сообщил он на заседании Общественной палаты при Мажилисе.

    Напомним, с 3 ноября по 1 декабря 2025 года казахстанцы могли подать заявку на ипотеку «Наурыз».

    Принять участие в программе могли все вкладчики Отбасы банка, а также клиенты, имеющие депозит с накоплениями не менее 2 миллионов тенге и не владеющие жильем (в том числе члены их семьи) на протяжении последних пяти лет.

    Ранее также стало известно о том, что почти 5 тысяч очередников получили жилье по льготной ипотеке в Казахстане.


