Почти 5 тысяч очередников получили жилье по льготной ипотеке в Казахстане

По его словам, в соответствии с Концепцией развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023–2029 годы, ежегодно до 2029 года планируется обеспечить порядка 10 тысяч очередников арендным жильем.

— В 2024 году арендным жильем обеспечены 21 045 граждан, на что было выделено 334,9 млрд тенге. В текущем году на приобретение 14 556 квартир предусмотрено 222,4 млрд тенге. По итогам 11 месяцев текущего года арендным жильем акиматами с учетом финансирования обеспечены 7 233 граждана, — отметил вице-министр.

Кадр из видео Jibek Joly

Кроме того, реализуются льготные ипотечные программы через Отбасы банк. Очередники могут получить займы по сниженным ставкам 2% и 5%.

— На 1 декабря 2025 года по механизму льготного кредитования 4 954 очередника приобрели жилье. По ставке 2% — 1 596 человек, по ставке 5% — 3 358 человек, — сказал Куандык Кажкенов.

Он также напомнил, что для покрытия части первоначального взноса гражданам выдаются жилищные сертификаты за счет местных бюджетов. Максимальный размер сертификата составляет 1,5 млн тенге.

— Данный механизм реализуется за счет местного бюджета. По итогам 11 месяцев текущего года выдано 1 486 жилищных сертификатов на сумму 1,7 млрд тенге, — сказал он.

Ранее сообщалось, что казахстанцев ждут изменения в ипотечном кредитовании с 2026 года.