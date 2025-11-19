Казахстанцев ждут изменения в ипотечном кредитовании с 2026 года

Как будет работать механизм, объяснил председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.

- Когда мы говорим о таких вещах, как общая кредитная нагрузка на человека, необходимо правильно ее рассчитать. Сейчас предельная ставка по ипотечным кредитам установлена на уровне 25%. Мы решили ее сохранить пока, потому что была поднята базовая ставка в октябре. Общая стоимость денег в экономике повысилась и, соответственно, зажимать совсем маржинальность ипотечных продуктов было неразумно. Но до 1 июля мы разработаем отдельную методологию, в рамках которой мы будем рассматривать не так черно-бело - выше 25% и ниже 25%, а посмотрим на то, каким образом берется ипотека, – пояснил глава Нацбанка во время брифинга в Правительстве.

По его словам, некоторые берут ипотеку с первоначальным взносом в 20% на 15 лет, а другие - с 80% взносом на 5 лет. Риски и вероятность невозврата этих двух кредитов совершенно разные.

- То есть я хочу за 20 млн квартиру купить, готов сейчас 15 млн заплатить, взять всего лишь на 5 лет. Для меня этот кредит не сильно рискованный, для банка не сильно рискованный, поэтому, возможно, мне стоит ставку посмотреть, исходя из этой степени риска. Сейчас методология достаточно прямая. Поэтому, если базово объяснять, будет расцениваться, сколько делается первоначального взноса, на какой срок берется – это все в рамках LTV примерно учитывается. Технические детали, наверное, мы скажем позднее, когда методика будет разработана, - пояснил Сулейменов.

