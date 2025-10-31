РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:12, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанцы смогут подать заявку на ипотеку «Наурыз» с 3 ноября

    С 3 ноября по 1 декабря 2025 года в Казахстане начинается прием заявок на участие в ипотечной программе «Наурыз», которая предоставляет гражданам возможность приобрести собственное жилье на выгодных условиях, передает Kazinform со ссылкой Министерство промышленности и строительства РК.

    Ипотека
    Фото: Midjourney

    — Принять участие в программе могут все вкладчики Отбасы банка, а также клиенты, имеющие депозит с накоплениями не менее 2 миллионов тенге и не владеющие жильем (в том числе члены их семьи) на протяжении последних пяти лет, — говорится в сообщении.

    В ведомстве отмечают, что процесс подачи заявок проходит полностью в онлайн-формате через платформу Baspana Market. Участникам необходимо войти в личный кабинет, подать заявку и дождаться результатов. Подробная инструкция по подаче заявок размещена в актуальных сторис на странице банка, в разделе «Наурыз».

    — Согласно условиям программы, первоначальный взнос составляет от 10% — при покупке нового жилья с чистовой отделкой и от 20% — при покупке жилья без отделки или на вторичном рынке. Процентная ставка установлена на уровне 7% (ГЭСВ от 7,1%) для социально уязвимых категорий граждан и 9% (ГЭСВ от 9,4%) — для остальных участников. Максимальная сумма займа — до 30 миллионов тенге в регионах и до 36 миллионов тенге — в городах Астане и Алматы. Срок кредитования — до 19 лет, — подчеркивают в министерстве. 

    Приобрести жилье по программе можно на первичном рынке (новостройки) в Астане, Алматы и областных центрах. Для жителей моногородов и сельских населенных пунктов доступно жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Все объекты недвижимости подбираются через портал Baspana Market.

     

    Теги:
    Ипотека Отбасы банк Казахстанцы
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают