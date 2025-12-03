Авто в лизинг или кредит — в чем разница

— Это все старые автомобили. Однако у большинства людей нет возможности приобрести новый автомобиль. Поэтому планировалось сделать лизинг конкурентоспособным по отношению к автокредитам, доступным по низким ценам и таким образом открыть возможность для людей приобретать автомобили, — сказал он.

Депутат объяснил разницу между автокредитом и автолизингом.

— Если автомобиль куплен в кредит и по различным экономическим причинам покупатель не может выплачивать заем, его счета могут быть заблокированы, а кредитная история испорчена. В случае лизинга такого нет. Если человек не может платить ежемесячные взносы, лизинговая компания просто забирает автомобиль обратно. Если покупатель захочет возобновить лизинг, он может объяснить причину задержки платежей и договориться с компанией, — отметил Олжас Куспеков.

Для автолизинга нет ограничений по типу автомобиля.

— Есть только одно требование: автомобиль обязательно должен быть новым. Подержанные автомобили через лизинг не продаются. Если в будущем будет возвращён автомобиль, выданный по лизингу, и его техническое состояние окажется хорошим, можно повторно выставить на лизинг, — пояснил спикер.

Процентная ставка по автолизингу не превышает 15%.

— Основные параметры регулирует государство. Здесь важно, чтобы работал рыночный механизм. Если министр торговли и интеграции устанавливает ставку на уровне 45%, то Министерство индустрии и строительства ограничило её до 36%. На прошлой неделе мы провели встречу со вторичными банками, лизинговыми компаниями и автосалонами. Там мы отметили, что даже 36% слишком высокая нагрузка для населения, поэтому предложили установить ставку на уровне 10–15%. Кроме того, мы предложили включить автомобили стоимостью до 10 миллионов тенге в первую категорию. Эти инициативы получили поддержку рынка. В итоге процентная ставка по лизинговым автомобилям была закреплена на уровне не более 15%, — сообщил депутат.

Ранее министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев прокомментировал цены на новые автомобили в Казахстане.

Напомним, с 1 декабря в Казахстане запустили автолизинг для граждан.