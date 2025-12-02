РУ
    13:41, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    Почему автомобили в Казахстане стали дешевле — ответ Минпрома

    Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев прокомментировал цены на новые автомобили в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Астана дорога автомобили зима жолдар көліктер қыс
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По его словам, снижение цен связано с открытием новых производств на территории страны.

    — Два завода открылись в Алматы, мультибрендовые, с китайскими автомобилями. Кia — в Костанайской области. Руководство автомобильных концернов гордится тем, что открыли эти заводы, начинают производить больше машин, и поэтому, как акцию, производители предоставляют скидки на автомобили. Это акция компании. Некоторые говорят, что цена у нас будет расти, и сейчас уже растет. Я вот с этим не согласен. Акции очень хорошие. Я поддерживаю. Я сам призываю к тому, чтобы такие акции проводили эти компании. Это не является никакой схемой, это чисто бизнес-процесс, который с нашей стороны только приветствуется, — сказал Ерсайын Нагаспаев во время брифинга в Правительстве.

    Напомним, с 1 декабря в Казахстане запустили автолизинг для граждан.



