Новые вице-министры появились в Правительстве РК: кадровые назначения недели

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Постановлением Правительства РК Досжан Мусалиев назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

С 2007 года по настоящее время работал на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах специальных государственных органов РК в сферах обеспечения информационной безопасности, защиты персональных данных, телекоммуникаций и информатизации.

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Приказом министра культуры и информации РК Жанар Досаева назначена на должность председателя Комитета по развитию межэтнических отношений.

Трудовую деятельность в 2003 году начала главным специалистом отдела анализа, мониторинга и молодежной политики департамента внутренней политики Астаны. Позже работала главой административно-аналитического отдела Национального центра государственных стандартов образования и тестирования, занимала различные должности в структуре Министерства культуры РК и Администрации Президента РК. С 2025 по настоящее время трудилась заместителем председателя Комитета культуры МКИ РК.

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Постановлением Правительства РК Майра Мелдебекова назначена первым вице-министром просвещения. Ранее она работала председателем Комитета дошкольного и среднего образования Министерства образования и науки РК, заместителем председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства образования и науки РК. С 2022 г. занимала должность заместителя председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

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Болат Бекнияз назначен председателем правления Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология». В разные годы работал на должностях в Комитете геологии и охраны недр и Комитете по водным ресурсам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, Генеральным директором АО «Евразийский центр воды» и инспектором секретариата Совета Безопасности. Исполнял обязанности председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК, работал директором Исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в Казахстане. До настоящего назначения работал первым вице-министром водных ресурсов и ирригации.

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Ергали Егемберды назначен председателем Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК. Трудовую деятельность начал в 1998 году в системе Министерства финансов в должности главного специалиста департамента финансов города Астаны. Работал руководителем управления экономики и бюджетного планирования города Астаны, акимом района Сарыарка столицы, государственным инспектором Администрации Президента РК, заместителем заведующего отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК. Последние два года являлся руководителем аппарата Министерства финансов РК.

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Приказом министра просвещения РК Назипа Аюбаева назначена президентом Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина.

Назипа Аюбаева имеет большой опыт работы в управлении региональными проектами Европейской комиссии, Агентства США по международному развитию (USAID) и Института мировой торговли (WTI). Является одним из основателей Казахстанской ассоциации исследователей в сфере образования (KERA), а также активным членом Европейской ассоциации исследователей в области образования (EERA).

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По согласованию с Агентством по делам государственной службы, распоряжением акима области на должность руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области назначен Алибек Антазиев.

Профессиональный путь Алибека Антазиева включает работу на различных должностях в сфере строительства и ЖКХ: руководитель отдела мониторинга жилищного строительства управления строительства Западно-Казахстанской области; руководитель производственно-технического отдела этого же управления; заместитель руководителя управления строительства Западно-Казахстанской области. До настоящего назначения Алибек Антазиев занимал должность руководителя управления строительства ЗКО.

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Алибек Аманбай возглавил управление архитектуры и градостроительства Жамбылской области.

Трудовую деятельность начал в 2013 году инженером управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области. С 2013 по 2018 годы работал главным специалистом в этом же управлении. В 2019 году занимал должность заведующего сектором отдела строительства акимата города Тараза. С 2019 по 2021 годы — заместитель руководителя отдела строительства акимата города Тараза. С августа 2021 года до настоящего времени занимал должность заместителя руководителя управления строительства Жамбылской области.

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Улан Умирзаков назначен руководителем департамента государственных доходов по области Жетысу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК. В органах государственных доходов начал работать с 2004 года в должности ведущего инспектора. В дальнейшем работал главным специалистом, руководителем отдела, руководителем районных Управлений, заместителем руководителя таможенного поста. Последние два года являлся заместителем руководителя департамента государственных доходов по Алматинской области.

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Кенжегазы Есембеков назначен руководителем департамента государственных доходов по Атырауской области Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Трудовую деятельность начал с 1996 года в органах государственных доходов с налоговой инспекции города Балхаш в должности налогового агента. Работал ведущим налоговым инспектором, главным специалистом, начальником отдела, руководителем районных Управлений, заместителем руководителя департаменрта государственных доходов по Туркестанской области. Последние два года являлся заместителем руководителя департамента государственных доходов по г.Астана.

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Председателем правления специальной экономической зоны «Сарыарка» назначен Даулет Оралов. С 2018 по 2021 год Даулет Оралов был помощником акима Алматинской области. В последующие годы работал в промышленном секторе — управляющим директором ТОО «Aluminium of Kazakhstan», генеральным директором ТОО «Petro Premium Service». С октября 2023 года и до настоящего назначения в АО «Казахтелеком» занимал должности бизнес-тренера и менеджера по безопасности и охране труда.

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Серик Жанайдаров назначен руководителем департамента государственного имущества и приватизации города Алматы. С 1 июля 2024 года по 8 мая 2025 года работал руководителем департамента государственного имущества и приватизации города Шымкент Комитета государственных доходов МФ РК.

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Исполняющим обязанности руководителя управления здравоохранения Жамбылской области назначен Сержан Назарбек. В разное время занимал руководящие должности в Министерстве здравоохранения РК и международных организациях, в том числе: руководитель проекта по внедрению ОСМС в Республиканском центре развития здравоохранения, руководитель Координационной группы ВОЗ, представитель Казахстана в штаб-квартире ВОЗ, глава Центра глобального развития здравоохранения, управляющий директор Национального центра общественного здравоохранения, национальный сотрудник ВОЗ, председатель правления ОЮЛ «Ассоциация сервисных компаний «Сапалы мед қызмет».