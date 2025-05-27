Назначен новый председатель правления специальной экономической зоны «Сарыарка»
Председателем правления специальной экономической зоны «Сарыарка» назначен Даулет Абдуалиевич Оралов, передает корреспондент агентства Kazinform.
Даулет Оралов имеет высшее юридическое и финансовое образование.
В разные годы занимал ответственные должности в государственных и частных структурах.
Трудовой путь начал в 2012 году в Департаменте юстиции по городу Алматы, где работал специалистом отдела государственных закупок. Затем трудился в СПК «Алматы» в должности проектного менеджера, занимал пост заместителя генерального директора ТОО «AlanParking», директора департамента управления проектами и привлечения инвестиций в СПК «Алматы».
С 2018 по 2021 год Даулет Оралов был помощником акима Алматинской области.
В последующие годы работал в промышленном секторе — управляющим директором ТОО «Aluminium of Kazakhstan», генеральным директором ТОО «Petro Premium Service».
С октября 2023 года и до настоящего назначения в АО «Казахтелеком» занимал должности бизнес-тренера и менеджера по безопасности и охране труда.
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