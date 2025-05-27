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    09:51, 27 Май 2025 | GMT +5

    Назначен новый председатель правления специальной экономической зоны «Сарыарка»

    Председателем правления специальной экономической зоны «Сарыарка» назначен Даулет Абдуалиевич Оралов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Назначен новый председатель правления специальной экономической зоны «Сарыарка»
    Фото: акимат Карагандинской области

    Даулет Оралов имеет высшее юридическое и финансовое образование.

    В разные годы занимал ответственные должности в государственных и частных структурах.

    Трудовой путь начал в 2012 году в Департаменте юстиции по городу Алматы, где работал специалистом отдела государственных закупок. Затем трудился в СПК «Алматы» в должности проектного менеджера, занимал пост заместителя генерального директора ТОО «AlanParking», директора департамента управления проектами и привлечения инвестиций в СПК «Алматы».

    С 2018 по 2021 год Даулет Оралов был помощником акима Алматинской области.

    В последующие годы работал в промышленном секторе — управляющим директором ТОО «Aluminium of Kazakhstan», генеральным директором ТОО «Petro Premium Service».

    С октября 2023 года и до настоящего назначения в АО «Казахтелеком» занимал должности бизнес-тренера и менеджера по безопасности и охране труда.

    Ранее сообщалось, что Постановлением Правительства Республики Казахстан Майра Мелдебекова назначена первым вице-министром просвещения. 

    Теги:
    Кадровые назначения Регионы Назначения Карагандинская область
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
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