Назначен новый председатель правления специальной экономической зоны «Сарыарка»

Даулет Оралов имеет высшее юридическое и финансовое образование.

В разные годы занимал ответственные должности в государственных и частных структурах.

Трудовой путь начал в 2012 году в Департаменте юстиции по городу Алматы, где работал специалистом отдела государственных закупок. Затем трудился в СПК «Алматы» в должности проектного менеджера, занимал пост заместителя генерального директора ТОО «AlanParking», директора департамента управления проектами и привлечения инвестиций в СПК «Алматы».

С 2018 по 2021 год Даулет Оралов был помощником акима Алматинской области.

В последующие годы работал в промышленном секторе — управляющим директором ТОО «Aluminium of Kazakhstan», генеральным директором ТОО «Petro Premium Service».

С октября 2023 года и до настоящего назначения в АО «Казахтелеком» занимал должности бизнес-тренера и менеджера по безопасности и охране труда.

Ранее сообщалось, что Постановлением Правительства Республики Казахстан Майра Мелдебекова назначена первым вице-министром просвещения.