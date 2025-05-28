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    17:55, 28 Май 2025 | GMT +5

    Назначен председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Минкультуры РК

    Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Жанар Досаева назначена на должность председателя Комитета по развитию межэтнических отношений, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Минкультуры РК
    Фото: Правительство РК

    Родилась в 1974 году в Костанае. Окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, университет «Туран-Астана».

    Трудовую деятельность в 2003 году начала главным специалистом отдела анализа, мониторинга и молодежной политики департамента внутренней политики Астаны.

    2003–2007 гг. — начальник административно-аналитического отдела Национального центра государственных стандартов образования и тестирования.

    2008–2017 гг. занимала различные должности в структуре Министерства культуры РК.

    2019–2025 гг. работала на различных должностях в Администрации Президента РК.

    С 2025 по настоящее время трудилась заместителем председателя Комитета культуры МКИ РК.

    Теги:
    Кадровые назначения Правительство РК Минкультуры и информации Назначения
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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