Назначен председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Минкультуры РК

Родилась в 1974 году в Костанае. Окончила Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, университет «Туран-Астана».

Трудовую деятельность в 2003 году начала главным специалистом отдела анализа, мониторинга и молодежной политики департамента внутренней политики Астаны.

2003–2007 гг. — начальник административно-аналитического отдела Национального центра государственных стандартов образования и тестирования.

2008–2017 гг. занимала различные должности в структуре Министерства культуры РК.

2019–2025 гг. работала на различных должностях в Администрации Президента РК.

С 2025 по настоящее время трудилась заместителем председателя Комитета культуры МКИ РК.