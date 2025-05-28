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    14:27, 28 Май 2025 | GMT +5

    Болат Бекнияз возглавил Национальную гидрогеологическую службу

    Болат Бекнияз назначен председателем правления Национальной гидрогеологической службы «Казгидрогеология», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Минводы.

    Болат Бекнияз
    Фото: Минводы

    Болат Бекнияз более 40 лет проработал в сфере гидрогеологии и водного хозяйства.

    Окончил Казахский политехнический институт по специальности «Гидрогеология и инженерная геология». Трудовой путь начал в 1984 году инженером Ордена Трудового Красного Знамени Института геологических наук им. К. Сатпаева Академии наук КазССР. Проводил исследования по вопросам межбассейнового перераспределения водного стока и проблемам Аральского моря.

    В разные годы работал на должностях в Комитете геологии и охраны недр и Комитете по водным ресурсам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК, Генеральным директором АО «Евразийский центр воды» и инспектором секретариата Совета Безопасности. Исполнял обязанности Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК, работал директором Исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в Казахстане. До настоящего назначения работал первым вице-министром водных ресурсов и ирригации.

    Кандидат географических наук. Лауреат Премии им. К. Сатпаева.

    Теги:
    Кадровые назначения Минводы и ирригации РК Назначения
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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