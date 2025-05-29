Досжан Мусалиев назначен на должность вице-министра МЦРИАП

Родился в 1985 году.

Образование:

В 2002–2007 годах обучался в Академии Федеральной службы охраны России.

2012–2014 годы — Казахский гуманитарно-юридический университет.

2021–2023 годы — Назарбаев Университет.

Опыт работы:

С 2007 года по настоящее время работал на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах специальных государственных органов РК в сферах обеспечения информационной безопасности, защиты персональных данных, телекоммуникаций и информатизации.

Указом Президента РК от 2 мая 2023 года награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».