18:04, 28 Май 2025 | GMT +5
Досжан Мусалиев назначен на должность вице-министра МЦРИАП
Родился в 1985 году.
Образование:
- В 2002–2007 годах обучался в Академии Федеральной службы охраны России.
- 2012–2014 годы — Казахский гуманитарно-юридический университет.
- 2021–2023 годы — Назарбаев Университет.
Опыт работы:
С 2007 года по настоящее время работал на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах специальных государственных органов РК в сферах обеспечения информационной безопасности, защиты персональных данных, телекоммуникаций и информатизации.
Указом Президента РК от 2 мая 2023 года награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».