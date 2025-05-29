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    18:04, 28 Май 2025 | GMT +5

    Досжан Мусалиев назначен на должность вице-министра МЦРИАП

    Постановлением Правительства Республики Казахстан Досжан Мусалиев назначен на должность вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Об этом сообщает пресс-служба Правительства, передает агентство Kazinform.

    Досжан Мусалиев
    Фото: Правительство РК

    Родился в 1985 году.

    Образование:

    • В 2002–2007 годах обучался в Академии Федеральной службы охраны России.
    • 2012–2014 годы — Казахский гуманитарно-юридический университет.
    • 2021–2023 годы — Назарбаев Университет.

    Опыт работы:

    С 2007 года по настоящее время работал на различных офицерских и руководящих должностях в кадрах специальных государственных органов РК в сферах обеспечения информационной безопасности, защиты персональных данных, телекоммуникаций и информатизации.

    Указом Президента РК от 2 мая 2023 года награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

    Теги:
    Кадровые назначения МЦРИАП Назначения
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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