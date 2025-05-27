Назначен глава департамента госимущества и приватизации по Алматы

Серик Жанайдаров родился в 1968 году, в селе Буйректал Амангельдинского района Костанайской области. В 1994 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности преподаватель истории средней школы. В 1999 году - Алматинский юридический институт по специальности юрист. В 2016 году - Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, бакалавр экономики и бизнеса.

С 1 июля 2024 года по 8 мая 2025 года работал руководителем департамента государственного имущества и приватизации города Шымкент Комитета государственных доходов МФ РК.

Награжден нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», нагрудным знаком Министерства финансов Республики Казахстан «Мемлекеттік кірістер органдарының үздігі» юбилейной медалью «25 лет Конституции Казахстан», юбилейной медалью «25 лет Независимости Республики Казахстан».

Отметим, что недавно Ергали Егемберды назначен председателем Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.