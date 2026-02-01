Новые министры и руководители: кадровые решения недели в Казахстане

Указом Главы государства Аскарбек Ертаев назначен министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Ранее он занимал другие ответственные должности в сфере госуправления.

Ертаев Аскарбек Маратович родился в 1977 году в городе Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР».

Специалист II категории по вопросам промышленности, транспорта, связи, строительства и коммунального хозяйства Аппарата акима Мугалжарского района Актюбинской области (1997-2000)

Работал на различных должностях в банковской сфере: Актюбинский филиал ОАО «Народный Банк Казахстана», ОАО «Комирбанк», ОАО «Наурыз Банк Казахстан», АО «БанкТуранАлем», АО «БТА Банк», АО «Темирбанк» (2000-2014).

Главный эксперт управления политики развития государственного управления Департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК (2014-2015).

Работал на руководящих должностях в Департаменте развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК (2015-2018)

Заместитель директора Департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК (2017-2018)

Директор Департамента стратегического планирования и анализа; директор Департамента стратегического анализа и развития Министерства национальной экономики РК (2018-2021)

Заведующий сектором Аналитического отдела Совета Безопасности Республики Казахстан Администрации Президента РК (2021-2022)

Заведующий экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК (29.06.2022-02.2023)

Заведующий экономическим отделом Аппарата Правительства РК (02.2023-07.2023)

Председатель Комитета по миграции МТСЗН РК (07.2023-08.2024)

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК (08.2024-06.2025)

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК (с 06.2025).

В Северо-Казахстанской области произошли изменения в сфере правоохранительных органов.

Приказом министра внутренних дел РК полковник полиции Абай Жусупов назначен начальником департамента полиции СКО.

Абай Куатбаевич Жусупов родился в 1978 году, уроженец Кызылординской области. В 2000 году окончил Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати, в 2002 году — Казахский гуманитарно-юридический университет имени М. С. Нарикбаева, а в 2024 году — Академию управления МВД Российской Федерации по специальностям «юриспруденция», «экономика», «управление персоналом».

С января 2003 года служит в правоохранительных органах. До настоящего назначения занимал должность начальника департамента полиции Актюбинской области.

Распоряжением Президента Республики Казахстан Айбек Смадияров назначен советником Президента — пресс-секретарём Президента РК. В связи с этим он освобождён от ранее занимаемой должности.

Айбек Серикбаевич Смадияров родился в 1983 году в Шымкенте. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана (Алматы, 2004) по специальности «Документовед-международник». Окончил ряд курсов для молодых дипломатов и госслужащих. Имеет дипломатический ранг — Советник II класса (07.2022).

На международном уровне Казахстан также усилил своё представительство.

Председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева по решению генерального секретаря Международной организации гражданской авиации Хуана Карлоса Салазара назначена послом в рамках Глобальной программы послов ИКАО.

В качестве посла ИКАО Салтанат Томпиева будет способствовать повышению осведомлённости по ключевым направлениям развития гражданской авиации, в том числе устойчивому росту авиационной отрасли, подготовке и привлечению квалифицированных авиационных специалистов, а также расширению участия женщин и молодёжи в секторе.

Данная деятельность будет осуществляться на добровольной основе и в строгом соответствии с принципами независимости, нейтралитета и этики Организации Объединённых Наций и ИКАО.

Министерство транспорта Республики Казахстан отмечает, что данное назначение подтверждает активную роль Казахстана в глобальной системе гражданской авиации и приверженность страны международным инициативам в области устойчивого развития, инклюзивности и развития человеческого капитала.

Кадровые изменения произошли и на региональном уровне.

Распоряжением акима Алматинской области Ануар Умбеталиев назначен руководителем управления культуры, архивов и документации региона.

Ануар Умбеталиев родился в 1985 году. В 2007 году окончил Казахский университет путей сообщения, в 2017–2019 годах обучался в Академии «Кайнар» по специальности «Экономика».

Профессиональная деятельность Ануара Умбеталиева на протяжении многих лет связана со сферой культуры. Последние три года он возглавлял областной центр народного творчества, где реализовал ряд проектов, направленных на развитие культурного потенциала региона и поддержку творческих инициатив.

В 2017–2022 годах он работал в городе Алматы, занимая должности заместителя директора, затем директора КГКП «Объединение музеев города Алматы». В 2022–2023 годах руководил ГККП «Объединение музеев Алматинской области».

Изменения затронули и спортивную сферу

В Паралимпийском тренировочном центре состоялось очередное заседание Генеральной ассамблеи Национального Паралимпийского комитета Казахстана, в ходе которого были утверждены ключевые кадровые решения и обсуждены стратегические планы дальнейшего развития организации.

Согласно Уставу НПК РК, кандидатуры на руководящие должности избираются путем голосования членов Комитета. В ходе заседания Ассамблея приняла решение о досрочном прекращении полномочий вице-президента Ербола Мырзабосынова и генерального секретаря Олжаса Акпамбетова на основании поданных ими заявлений по собственному желанию.

Также Ассамблея подтвердила полномочия действующих вице-президентов Комитета:

* Бакыт Сапаров — вице-президент;

* Диас Сулейменов — вице-президент;

* Зульфия Габидуллина — вице-президент.

Новым Генеральным секретарем НПК РК стал Дияр Сеитов. Он является ключевым специалистом структуры НПК РК с 2016 года, пройдя путь профессионального становления вместе с организацией. Его уникальный опыт включает участие в составе делегации в пяти Паралимпийских играх и глубокое знание внутренних процессов.