Салтанат Томпиева назначена послом ИКАО

Данное назначение отражает высокий уровень доверия ИКАО к Республике Казахстан и является признанием вклада страны в продвижение международной повестки в сфере гражданской авиации.

— Представитель Казахстана был отобран в рамках Европейского и Североатлантического регионального бюро ИКАО (EUR/NAT), объединяющего 56 государств. Выбор Казахстана подтверждает активную и эффективную роль страны в реализации приоритетов ИКАО, определённых в Стратегическом плане ИКАО на 2026–2050 годы, — сообщили в Министерстве транспорта.

В качестве посла ИКАО Салтанат Томпиева будет способствовать повышению осведомлённости по ключевым направлениям развития гражданской авиации, в том числе устойчивому росту авиационной отрасли, подготовке и привлечению квалифицированных авиационных специалистов, а также расширению участия женщин и молодёжи в секторе.

Данная деятельность будет осуществляться на добровольной основе и в строгом соответствии с принципами независимости, нейтралитета и этики Организации Объединённых Наций и ИКАО.

Министерство транспорта Республики Казахстан отмечает, что данное назначение подтверждает активную роль Казахстана в глобальной системе гражданской авиации и приверженность страны международным инициативам в области устойчивого развития, инклюзивности и развития человеческого капитала.

Как сообщалось ранее, Казахстан откроет и возобновит 15 международных авиамаршрутов.