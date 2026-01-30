РУ
    09:12, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Салтанат Томпиева назначена послом ИКАО

    Председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева по решению генерального секретаря Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Хуана Карлоса Салазара назначена послом в рамках Глобальной программы послов ИКАО, передает Kazinform со ссылкой на Министерство транспорта РК.

    Председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева
    Фото: Министерство транспорта РК.

    Данное назначение отражает высокий уровень доверия ИКАО к Республике Казахстан и является признанием вклада страны в продвижение международной повестки в сфере гражданской авиации.

    — Представитель Казахстана был отобран в рамках Европейского и Североатлантического регионального бюро ИКАО (EUR/NAT), объединяющего 56 государств. Выбор Казахстана подтверждает активную и эффективную роль страны в реализации приоритетов ИКАО, определённых в Стратегическом плане ИКАО на 2026–2050 годы, — сообщили в Министерстве транспорта.

    В качестве посла ИКАО Салтанат Томпиева будет способствовать повышению осведомлённости по ключевым направлениям развития гражданской авиации, в том числе устойчивому росту авиационной отрасли, подготовке и привлечению квалифицированных авиационных специалистов, а также расширению участия женщин и молодёжи в секторе.

    Данная деятельность будет осуществляться на добровольной основе и в строгом соответствии с принципами независимости, нейтралитета и этики Организации Объединённых Наций и ИКАО.

    Министерство транспорта Республики Казахстан отмечает, что данное назначение подтверждает активную роль Казахстана в глобальной системе гражданской авиации и приверженность страны международным инициативам в области устойчивого развития, инклюзивности и развития человеческого капитала.

    Как сообщалось ранее, Казахстан откроет и возобновит 15 международных авиамаршрутов.

    Теги:
    Кадровые назначения Авиация Назначения Минтранспорта РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
