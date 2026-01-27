РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:31, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Казахстан откроет и возобновит 15 международных авиамаршрутов

    Министр транспорта Нурлан Сауранбаев в ходе заседания Правительства рассказал о проводимой работе по возобновлению и открытию новых внутренних и международных авиамаршрутов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    самолет
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    По его словам, сегодня для повышения доступности регионов и поддержки внутреннего туризма осуществляются полеты по 42 внутренним маршрутам, включая туристические регионы. Будут возобновлены 9 внутренних авиамаршрутов.

    С целью привлечения иностранных туристов будут открыты и возобновлены 15 международных маршрутов. Среди них, рейсы в Вену, Рим, Шанхай, Токио, Эр-Рияд, Ларнака, Амман, Даммам, Кашгар, Дели, Рига, Бишкек (с Шымкента), Варшава, Урумчи (с Шымкента). Маршрут в Абу-Даби будет возобновлён.

    Отдельное внимание уделено повышению уровня сервиса. Так, для сокращения очередей, в аэропортах городов Астана и Алматы внедрена система Q-gate, позволяющая значительно уменьшить время обслуживания пассажиров.

    В 2026 году планируется внедрить систему Q-gate в 4-х аэропортах: Шымкент, Актау, Актобе и Атырау.

    Кроме того, в рамках трёхлетней программы по развитию авиационной отрасли продолжится работа по модернизации региональных аэропортов.

    — В соответствии с поручением Главы Государства в этом году завершится строительство туристических аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли, а также восстановление аэропорта города Аркалык. В этот туристический сезон первые рейсы примет аэропорт Зайсан, — сообщил министр.

    Вместе с тем, в этом году планируется завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Павлодара, ремонт перрона в Актау, а также начать модернизацию терминала в Атырау.

    Теги:
    Туризм Самолет Авиация Минтранспорта РК
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор
    Сейчас читают