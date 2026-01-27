Казахстан откроет и возобновит 15 международных авиамаршрутов

По его словам, сегодня для повышения доступности регионов и поддержки внутреннего туризма осуществляются полеты по 42 внутренним маршрутам, включая туристические регионы. Будут возобновлены 9 внутренних авиамаршрутов.

С целью привлечения иностранных туристов будут открыты и возобновлены 15 международных маршрутов. Среди них, рейсы в Вену, Рим, Шанхай, Токио, Эр-Рияд, Ларнака, Амман, Даммам, Кашгар, Дели, Рига, Бишкек (с Шымкента), Варшава, Урумчи (с Шымкента). Маршрут в Абу-Даби будет возобновлён.

Отдельное внимание уделено повышению уровня сервиса. Так, для сокращения очередей, в аэропортах городов Астана и Алматы внедрена система Q-gate, позволяющая значительно уменьшить время обслуживания пассажиров.

В 2026 году планируется внедрить систему Q-gate в 4-х аэропортах: Шымкент, Актау, Актобе и Атырау.

Кроме того, в рамках трёхлетней программы по развитию авиационной отрасли продолжится работа по модернизации региональных аэропортов.

— В соответствии с поручением Главы Государства в этом году завершится строительство туристических аэропортов в курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли, а также восстановление аэропорта города Аркалык. В этот туристический сезон первые рейсы примет аэропорт Зайсан, — сообщил министр.

Вместе с тем, в этом году планируется завершить реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Павлодара, ремонт перрона в Актау, а также начать модернизацию терминала в Атырау.



