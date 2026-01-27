РУ
    15:31, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Аскарбек Ертаев назначен министром труда и социальной защиты населения РК

     Указом Главы государства Ертаев Аскарбек Маратович назначен министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Аскарбек Ертаев
    Фото: Рrimeminister.kz

    Ертаев Аскарбек Маратович родился в 1977 году в городе Актобе. Окончил Актюбинский государственный университет имени К.Жубанова, Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права «НУР». 

    Специалист II категории по вопросам промышленности, транспорта, связи, строительства и коммунального хозяйства Аппарата акима Мугалжарского района Актюбинской области (1997-2000)

    Работа на различных должностях в банковской сфере: Актюбинский филиал ОАО "Народный Банк Казахстана", ОАО "Комирбанк", ОАО "Наурыз Банк Казахстан", АО "БанкТуранАлем", АО "БТА Банк", АО "Темирбанк" (2000-2014)

    Главный эксперт управления политики развития государственного управления Департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК (2014-2015)

    Работа на руководящих должностях в Департаменте развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК (2015-2018)

    Заместитель директора Департамента развития системы государственного управления Министерства национальной экономики РК (2017-2018)

    Директор Департамента стратегического планирования и анализа; директор Департамента стратегического анализа и развития Министерства национальной экономики РК (2018-2021)

    Заведующий сектором Аналитического отдела Совета Безопасности Республики Казахстан Администрации Президента РК (2021-2022)

    Заведующий экономическим отделом Канцелярии Премьер-Министра РК (29.06.2022-02.2023)

    Заведующий экономическим отделом Аппарата Правительства РК (02.2023-07.2023)

    Председатель Комитета по миграции МТСЗН РК (07.2023-08.2024)

    Вице-министр труда и социальной защиты населения РК (08.2024-06.2025)

    Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК (с 06.2025).

    Как сообщалось ранее, 27 января Указом Главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. 

