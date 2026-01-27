РУ
    14:52, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Светлана Жакупова освобождена от должности главы Минтруда

    Указом Главы государства Жакупова Светлана Кабыкеновна освобождена от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. Об этом передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Светлана Жакупова Светлана Жақыпова
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Жакупова Светлана Кабыкеновна родилась в 1968 году в Карагандинской области. Окончила Целиноградский государственный педагогический институт, Алматинскую академию экономики и статистики.

    Воспитатель группы продленного дня, учитель начальных классов Каройской начальной школы (1984-1986)

    Учитель математики средней школы № 16, № 36 (1991-1995)

    Старший специалист, главный специалист отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» (1997-1998)

    Главный специалист, начальник отдела экономического анализа, заместитель директора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» (1998-2001)

    Директор Акмолинского областного филиала РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» (2001-2008)

    И.о. директора, директор департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (2008-2011)

    Руководитель программ Проектного офиса АО «Национальные информационные технологии» (2011-2013)

    Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (19.08.2013-08.2014)

    Заместитель Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (13.08.2014-01.2017)

    Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (01.2017-09.2019)

    Старший эксперт ПРО ООН (2020-2023)

    Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения при Президенте Республики Казахстан (12.06.2023-02.09.2023)

    Министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан (02.09.2023, переназначена с 06.02.2024)

    Теги:
    Кадровые назначения Акорда Минтруда и соцзащиты РК Отставки
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
