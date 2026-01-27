РУ
    17:45, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Абай Жусупов назначен начальником департамента полиции СКО

    Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан полковник полиции Абай Куатбаевич Жусупов назначен начальником департамента полиции Северо-Казахстанской области, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата СКО.

    Абай Куатбаевич Жусупов
    Фото: акимат Северо-Казахстанской области

    Абай Куатбаевич Жусупов родился в 1978 году, уроженец Кызылординской области.

    В 2000 году окончил Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати, в 2002 году - Казахский гуманитарно-юридический университет имени М. С. Нарикбаева, а в 2024 году - Академию управления МВД Российской Федерации по специальностям «юриспруденция», «экономика», «управление персоналом».

    С января 2003 года служит в правоохранительных органах. До настоящего назначения занимал должность начальника департамента полиции Актюбинской области.

    Теги:
    МВД РК Кадровые назначения Северо-Казахстанская область СКО Полиция Назначения
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
