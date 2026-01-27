17:45, 27 Январь 2026 | GMT +5
Абай Жусупов назначен начальником департамента полиции СКО
Приказом министра внутренних дел Республики Казахстан полковник полиции Абай Куатбаевич Жусупов назначен начальником департамента полиции Северо-Казахстанской области, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата СКО.
Абай Куатбаевич Жусупов родился в 1978 году, уроженец Кызылординской области.
В 2000 году окончил Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати, в 2002 году - Казахский гуманитарно-юридический университет имени М. С. Нарикбаева, а в 2024 году - Академию управления МВД Российской Федерации по специальностям «юриспруденция», «экономика», «управление персоналом».
С января 2003 года служит в правоохранительных органах. До настоящего назначения занимал должность начальника департамента полиции Актюбинской области.