Ануар Умбеталиев возглавил управление культуры Алматинской области

Ануар Умбеталиев родился в 1985 году. Имеет высшее образование: в 2007 году окончил Казахский университет путей сообщения, в 2017–2019 годах обучался в Академии «Кайнар» по специальности «Экономика».

Профессиональная деятельность Ануара Умбеталиева на протяжении многих лет связана со сферой культуры. Последние три года он возглавлял областной центр народного творчества, где реализовал ряд проектов, направленных на развитие культурного потенциала региона и поддержку творческих инициатив.

В 2017–2022 годах он работал в городе Алматы, занимая должности заместителя директора, затем директора КГКП «Объединение музеев города Алматы». В 2022–2023 годах руководил ГККП «Объединение музеев Алматинской области».

Напомним, на прошлой неделе новые руководители приступили к работе в областных управлениях, фондах, акиматах и национальных структурах.