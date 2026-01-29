Изменения произошли в руководстве Национального паралимпийского комитета Казахстана

Согласно Уставу НПК РК, кандидатуры на руководящие должности избираются путем голосования членов Комитета. В ходе заседания Ассамблея приняла решение о досрочном прекращении полномочий вице-президента Ербола Мырзабосынова и генерального секретаря Олжаса Акпамбетова на основании поданных ими заявлений по собственному желанию.

Также Ассамблея подтвердила полномочия действующих вице-президентов Комитета:

Бакыт Сапаров — вице-президент;

Диас Сулейменов — вице-президент;

Зульфия Габидуллина — вице-президент.

Новым Генеральным секретарем НПК РК стал Дияр Сеитов. Он является ключевым специалистом структуры НПК РК с 2016 года, пройдя путь профессионального становления вместе с организацией. Его уникальный опыт включает участие в составе делегации в пяти Паралимпийских играх и глубокое знание внутренних процессов. Экспертный подход к международным стандартам и преданность пара спорту станут надежным фундаментом для укрепления стратегического потенциала Комитета на мировой арене.

Завершая работу Ассамблеи, президент НПК Казахстана особо подчеркнул, что стратегическим приоритетом Комитета остается формирование сильной и конкурентоспособной национальной сборной. В настоящее время НПК РК совместно с Министерством туризма и спорта ведет активную работу по всестороннему обеспечению участия команды в зимних Паралимпийских играх-2026, создавая необходимые условия для успешного выступления наших спортсменов.

