    16:59, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Изменения произошли в руководстве Национального паралимпийского комитета Казахстана

    В Паралимпийском тренировочном центре состоялось очередное заседание Генассамблеи Национального Паралимпийского комитета РК. Участники встречи утвердили ключевые кадровые изменения и обсудили стратегические планы развития организации, передает агентство Kazinform.

    Фото: paralympic.kz

    Согласно Уставу НПК РК, кандидатуры на руководящие должности избираются путем голосования членов Комитета. В ходе заседания Ассамблея приняла решение о досрочном прекращении полномочий вице-президента Ербола Мырзабосынова и генерального секретаря Олжаса Акпамбетова на основании поданных ими заявлений по собственному желанию.

    Также Ассамблея подтвердила полномочия действующих вице-президентов Комитета:

    • Бакыт Сапаров  — вице-президент;
    • Диас Сулейменов — вице-президент;
    • Зульфия Габидуллина — вице-президент.

    Новым Генеральным секретарем НПК РК стал Дияр Сеитов. Он является ключевым специалистом структуры НПК РК с 2016 года, пройдя путь профессионального становления вместе с организацией. Его уникальный опыт включает участие в составе делегации в пяти Паралимпийских играх и глубокое знание внутренних процессов. Экспертный подход к международным стандартам и преданность пара спорту станут надежным фундаментом для укрепления стратегического потенциала Комитета на мировой арене.

    Завершая работу Ассамблеи, президент НПК Казахстана особо подчеркнул, что стратегическим приоритетом Комитета остается формирование сильной и конкурентоспособной национальной сборной. В настоящее время НПК РК совместно с Министерством туризма и спорта ведет активную работу по всестороннему обеспечению участия команды в зимних Паралимпийских играх-2026, создавая необходимые условия для успешного выступления наших спортсменов.

    Ранее паралимпиец Ербол Хамитов завоевал очередную награду на этапе Кубка мира. 

