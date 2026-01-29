Ербол Хамитов стал серебряным призером этапа лыжного Кубка мира

28 января в Якушице (Польша) на этапе кубка мира по пара лыжным гонкам среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения Ербол Хамитов завоевал серебряную медаль.

Выступая в классе LW12, Ербол Хамитов показал результат 2 минуты 55 секунд в спринтерской гонке на дистанции 1 км и стал серебряным призёром соревнований. В данной дисциплине золотую медаль завоевал спортсмен из США Джошуа Суини (02:53.64), а бронзовую медаль выиграл украинец Павло Бэл (02:55.68).

Отметим, что этап Кубка мира по пара лыжным гонкам проходит с 28 января по 1 февраля. В соревнованиях принимают участие около 300 спортсменов из 25 стран.

Данные старты являются рейтинговыми на XIV зимние Паралимпийские игр Милан-Кортина 2026.

Ранее Хамитов выиграл награды на других этапах Кубка мира.