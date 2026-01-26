РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:24, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Ербол Хамитов попал на подиумы этапов Кубков мира

    Казахстанский спортсмен-паралимпиец Ербол Хамитов продолжает подготовку к главным стартам четырехлетия, передает Kazinform.

    Хамитов
    Фото: ЦСП-Параспорт

    Подготовка спортсмена к зимним Паралимпийским играм-2026 включает в себя в том числе и участие на международных соревнованиях — этапах Кубка мира, что важно не только с точки зрения тренировочного процесса, но и для набора очков в рейтинг перед Паралимпиадой.

    На предыдущей неделе Хамитов успешно выступил на этапе Кубка мира по лыжным гонкам среди паралимпийцев, завоевав серебряную медаль в спринте, а в минувшие выходные на Кубке мира по биатлону среди паралимпийцев Ербол Хамитов в индивидуальной гонке на дистаниции 12,5 км стал бронзовым призером, показав результат 38 минут и 21 секунд.

    Напомним, что Ербол Хамитов является знаменосцем сборной Казахстана на зимних Паралимпийских играх 2026 года.

    На счету Хамитова — медали чемпионатов мира по биатлону и лыжным гонкам среди паралимпийцев, а также Большой хрустальный глобус победителя общего зачета Кубка мира по биатлону-2024/25. 

    Альберт Ахметов
    Автор
