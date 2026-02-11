Новые микрорайоны Усть-Каменогорска остались заложниками старых электросетей

С начала года — всего за месяц, только в левобережной части города произошло около пяти крупных аварий, оставивших без света сразу несколько жилых массивов. Перепады напряжения выводят из строя бытовую технику и системы отопления, а сами горожане всё настойчивее говорят, что речь идет не о частных инцидентах, а о накопившейся инфраструктурной проблеме.

Рост города и пределы старых сетей

За последнее десятилетие Усть-Каменогорск заметно изменился. Город расширился сразу в нескольких направлениях — появились новые коттеджные микрорайоны, в том числе в горной местности и экологически благоприятных зонах.

Эти районы изначально задумывались как комфортное пространство для жизни, однако инженерная инфраструктура оказалась к такому росту не готова.

— Большая часть линий электропередач здесь была проложена ещё в середине 2000-х годов. Тогда нагрузка была в разы меньше. Сейчас ситуация принципиально другая. Домов стало больше, и почти каждый из них использует электричество не только для освещения, но и для отопления, — поясняет энергетик с многолетним стажем Болат Сарсенбаев.

По его словам, именно переход на автономные электрические системы отопления стал ключевым фактором, резко увеличившим нагрузку на трансформаторные подстанции.

Когда электричество — вопрос безопасности

В итоге за январь — сразу несколько крупных аварий. При этом люди остаются не только без света, но и без воды, или даже без тепла. Поэтому для жителей новых микрорайонов отключение света — это не просто бытовой дискомфорт. В домах без центрального отопления электричество напрямую связано с безопасностью.

— Как только пропадает напряжение, останавливаются котлы, насосы, система отопления. Потом свет дают и техника не выдерживает скачков, — рассказывает житель левобережной части города Ерлан Куанышев.

В его доме после одного из отключений сгорели электроплита и телевизор.

— Мы не требуем компенсаций. Нам важнее, чтобы сети привели в порядок. Потому что сегодня это техника, а завтра может быть что-то серьезнее, — говорит он.

Эти опасения подтверждаются реальными случаями. В декабре в одном из новых микрорайонов города после отключения электроэнергии произошел взрыв печи длительного горения — пострадал ребенок. Инцидент стал болезненным напоминанием о том, насколько уязвимы районы с автономным отоплением при нестабильном электроснабжении.

— При отключении электричества прекращается циркуляция теплоносителя, давление в системе растет. Если оборудование изношено или не рассчитано на такие режимы, риск аварий резко возрастает, — объясняет специалист по отопительным системам Руслан Мухамеджанов.

Жители ищут способы защиты от скачков напряжения

Жители Усть-Каменогорска пытаются обезопасить свой дом и технику, ищут способы защиты от скачков напряжения. К примеру, устанавливают источники бесперебойного питания и стабилизаторы напряжения. Но и они, как признаются сами горожане, не всегда спасают ситуацию.

— Стабилизатор может защитить отдельный прибор, но он не решает проблему перегруженной подстанции. Если сеть «проседает», страдает весь микрорайон, — отмечает жительница одного из новых жилых массивов Айгерим Тлеубаева.

Особенно остро проблема проявляется зимой, когда нагрузка на сети достигает пиковых значений.

Городская проблема — региональный масштаб

Ситуация в Усть-Каменогорске — лишь часть более широкой картины. Восточно-Казахстанская область входит в число регионов с наибольшим износом электросетей в стране.

По оценкам специалистов, степень износа в ВКО достигает около 84 процентов — это один из самых высоких показателей по Казахстану.

— Такие сети работают на пределе возможностей. Любой рост нагрузки сразу приводит к авариям. За прошлый год в области произошло больше 1700 аварий на электросетях. Новые микрорайоны лишь обнажили проблему, которая копилась десятилетиями, — поясняют в энергетической компании.

Без масштабной модернизации электросетевого хозяйства регион рискует и дальше сталкиваться с авариями, особенно в отопительный сезон.

Что планируют власти

В акимате Усть-Каменогорска подтверждают, что вопрос модернизации электросетей в новых районах стоит на повестке. Сейчас разрабатывается комплексный план, который должен охватить наиболее проблемные участки.

— В 2024–2025 годах уже были восстановлены три распределительные электрические подстанции. Кроме того, по резервным кабельным линиям выявлено и устранено более 40 повреждений, — сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог города Ришат Шерубаев.

Следующий этап, по его словам, потребует значительно больших вложений.

— На 2026 год запланированы работы по восстановлению трансформаторных и распределительных электроподстанций. Предварительная потребность в финансировании составляет не менее 500 миллионов тенге. Это ориентировочные расчёты специалистов коммунальных служб, — уточнил он.

Что дальше

В масштабах области планы ещё более амбициозные. В ближайшие четыре года энергосервисная компания намерена заменить свыше двух тысяч километров электросетей.

Эксперты подчеркивают — без этого устойчивое развитие городов и новых жилых районов будет под вопросом.

Жители же надеются, что выводы будут сделаны раньше, чем очередная авария напомнит о цене изношенной инфраструктуры.

— Мы выбрали эти районы ради спокойной жизни. Хотелось бы, чтобы и сети здесь были рассчитаны на современную нагрузку, — говорит Ерлан Куанышев.

