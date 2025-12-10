В Усть-Каменогорске взрыв печи в 28-м микрорайоне обнажил годы коммунальных проблем

Для жителей это происшествие стало не просто бытовой аварией, а болезненным напоминанием о том, что все они находятся в зоне риска. Люди уверены, случившееся — следствие не одной ошибки, а закономерный итог многолетнего износа сетей и нерешённых вопросов инфраструктуры.

Как живут семьи в условиях постоянных сбоев

Несмотря на то, что 28-й микрорайон задумывался как территория для многодетных семей и очередников, для многих он стал местом ежедневных коммунальных испытаний. Дома новые, а вот сети — старые и перегруженные. Свет здесь отключают и в мороз, и при ветре, и при обычных перепадах нагрузки. Без электричества останавливается циркуляция отопления — и печи длительного горения, которые установлены в большинстве частных домов, превращаются в источник повышенного риска.

— Мы все время живем как будто наготове. Только отключат электричество — сразу думаем, выдержит ли печь, не поднимется ли давление. Это как дежурная тревога, не знаешь, что случится к вечеру, — говорят жители.

По их словам, взрыв — не случайность, а ожидаемая точка кипения. Жители говорят, что давно живут в атмосфере постоянной напряженности — и не только из-за света. Транспорт ходит с большими перерывами, дороги не чистятся, а в тёмное время суток улицы остаются без освещения.

Взрыв, который встряхнул весь микрорайон

В доме Майры Рымбеккызы сейчас зияет огромная дыра — часть стены просто исчезла после взрыва. Обломки разлетелись по комнатам, мебель смяло, а дети плакали от испуга.

Она рассказывает, что отключение света произошло ранним утром, когда семья ещё только просыпалась. Через несколько минут закипела вода в системе отопления, насос остановился, давление резко выросло. Дальше — мгновение.

— Почувствовала, что печь загудела, как будто задышала неправильно. И вдруг такой удар… как будто дом дернули изнутри. В дыму ничего не видно, мы кричали, звали детей. Муж бросился к старшему, я к младшей. Стена уже лежала на полу, вещи валялись, все ходило ходуном. Дети перепуганы до ужаса. До сих пор дрожь пробирает, — вспоминает Майра.

По словам женщины, она сама с трудом держалась на ногах от шока, а соседи помогли вытащить детей и вызвать врачей.

— Да, говорят, что восьмилетняя дочь отделалась легкими травмами. Но кто нам вернёт ощущение безопасности? Мы же не думали, что обычное отключение света может разрушить дом, — говорит она.

По словам медиков, пострадала именно девочка 2017 года. Ребенок получил ушибы и легкие травмы, угрозы жизни нет. Но жители говорят, что в следующий раз последствия могут быть куда тяжелее.

Обещания властей и реакция жителей

Представители акимата прибыли на место сразу после сообщения об аварии. Семье пообещали обследовать дом, выделить временное жильё и оказать помощь при восстановлении. Власти намерены оперативно закрыть вопрос и с электроснабжением.

— Пострадавшей семье будет оказана вся необходимая государственная поддержка. Им предоставят временное жильё, а дом восстановят. Также в течение десяти дней планируется полностью решить вопрос с электроснабжением микрорайона, — сообщил пресс-секретарь акима города Азат Касымов.

Но жители встречают эти заявления без особого доверия. В их памяти — множество прошлых обещаний, которые так и не были выполнены. Лейла Слямбеккызы живёт в микрорайоне третий год. Она помнит и перекрытую дорогу, и собрания жителей, и неоднократные поездки в акимат с просьбой вмешаться. При этом сроки по решению проблем с электросетями назывались разные — до конца лета, до 30 ноября. Но перебои на линии продолжаются, и в момент аварии без света оставались более 60 домов.

— Обещания звучат уже не первый год. Мы помним, как в прошлом году приходилось перекрывать дорогу, чтобы нас услышали. Тогда говорили, что летом все исправят. Потом — что успеют до морозов. Сейчас зима, снег, метель. И снова — десять дней. Мы, конечно, надеемся, но верится с трудом, — говорит местная жительница Лейла Слямбеккызы.

По ее словам, люди устали жить «по режиму неопределенности», когда каждый вечер приходится гадать — будет ли свет, вода, тепло.

Дома для многодетных: новостройки, которые оказались не готовы к реальной эксплуатации

Еще один блок вопросов касается качества домов, выданных многодетным семьям по госпрограмме. Люди жалуются на сырость, промерзающие стены, отсутствие утепления и проблемы с вентиляцией. Назым Омирбекова рассказывает, что ходила в отделы ЖКХ и строительства, чтобы понять, как проходила приёмка.

— Я спрашивала, как можно было подписать акт приемки, если стены мокрые уже первую зиму? В доме сырость, потолки очень тонкие. Дети кашляют, болеют постоянно. Мы даже утеплять пытались сами, но это не спасает, если дома изначально возведены с нарушениями. А когда ещё и свет отключают — дом выстывает за несколько часов. При этом есть твердое ощущение, что проект был рассчитан на южные регионы Казахстана, а не на наши морозы до минус 45 градусов. И проект мне так никто и не показал, — возмущена многодетная мама.

По ее словам, многие жильцы фактически ремонтируют новые дома за свой счет. При этом и в самом микрорайоне — множество нерешенных коммунальных вопросов.

Жители требуют полной модернизации сетей

Жители уверены, что проблема не в локальных авариях, а в том, что сети в микрорайоне не были рассчитаны на современную нагрузку.

Подсыпка дорог и смена отдельных проводов проблему не решает. Нужны новые линии, перераспределение нагрузки, освещение, регулярная очистка улиц и нормальная транспортная доступность.

— Мы не просим сверхъестественного. Мы хотим, чтобы микрорайон был просто пригоден для жизни. Чтобы родители не боялись оставлять детей дома. Чтобы печи не взрывались, а свет не выключался постоянно, — отмечают жители микрорайона.

Для них эта авария стала критической точкой — взрыв печи был сигналом, который уже невозможно игнорировать. Люди надеются, что ЧП станет поводом не для очередного обещания, а для реальной модернизации инфраструктуры.

