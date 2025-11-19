Кто понес ответственность за отключение электричества в Алатауском районе Алматы

По словам акима Алатауского района Данияра Кирикбаева, причиной отключения электричества стало повреждение кабеля при прокладке газопровода ТОО по заказу крупного ретейлера.

— По заказу крупного магазина хотели протянуть газовую линию без разрешительных документов и согласований с районом через ГНБ. В результате они повредили кабель 110 кВ. Мы за сутки все сделали: нашли место повреждения и восстановили подачу электроэнергии. Все расходы по ремонту понесет компания, которая повредила кабель. Также будет наложен штраф со стороны ГАСК. Все расходы за восстановительные работы понесут за свой счет, — сообщил Данияр Кирикбаев на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы.

Напомним, 13 ноября сообщалось о временном отключении электричества в нескольких микрорайонах Алатауского района Алматы.

Позже в Алатау Жарык компаниясы уточнили, что никакой аварии на ТЭЦ-2 не происходило — электростанция функционирует в штатном режиме. Причина отключения — повреждение кабеля 110 кВ, устранение которого ведется аварийными службами.

Также советник акима Алматы уточнил, что авария произошла в результате проводимых работ по прокладке сетей газоснабжения методом ГНБ по заказу крупного ритейлера силами ТОО. Во всех домах Алатауского района спустя почти сутки после аварии вернули электричество.