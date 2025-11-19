РУ
    12:31, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Кто понес ответственность за отключение электричества в Алатауском районе Алматы

    13 ноября несколько микрорайонов Алатауского района остались без электричества. В акимате района рассказали причину инцидента и кто понесет за него ответственность, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Кто понес ответственность за отключение электричества в Алатауском районе Алматы
    Фото: РСК Алматы

    По словам акима Алатауского района Данияра Кирикбаева, причиной отключения электричества стало повреждение кабеля при прокладке газопровода ТОО по заказу крупного ретейлера.

    — По заказу крупного магазина хотели протянуть газовую линию без разрешительных документов и согласований с районом через ГНБ. В результате они повредили кабель 110 кВ. Мы за сутки все сделали: нашли место повреждения и восстановили подачу электроэнергии. Все расходы по ремонту понесет компания, которая повредила кабель. Также будет наложен штраф со стороны ГАСК. Все расходы за восстановительные работы понесут за свой счет, — сообщил Данияр Кирикбаев на брифинге Региональной службы коммуникаций Алматы.

    Напомним, 13 ноября сообщалось о временном отключении электричества в нескольких микрорайонах Алатауского района Алматы.

    Позже в Алатау Жарык компаниясы уточнили, что никакой аварии на ТЭЦ-2 не происходило — электростанция функционирует в штатном режиме. Причина отключения — повреждение кабеля 110 кВ, устранение которого ведется аварийными службами.

    Также советник акима Алматы уточнил, что авария произошла в результате проводимых работ по прокладке сетей газоснабжения методом ГНБ по заказу крупного ритейлера силами ТОО. Во всех домах Алатауского района спустя почти сутки после аварии вернули электричество.

    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
