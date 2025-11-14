РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:59, 13 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Свет отключили в одном из районов Алматы из-за аварии на ТЭЦ-2

    Вечером 13 ноября жители более десяти микрорайонов Алатауского района Алматы остались без электроснабжения, передает агентство Kazinform.

    отключение света
    Фото: freepik.com

    Как сообщили в Алатау Жарық компаниясы, на ТЭЦ-2 произошли аварийные отключения линий электропередачи 110 кВ № 124А и № 101А. В результате временно обесточены подстанции ПС-162А «Алғабас», ПС-169А «Ақбулак» и ПС-123А «АТЭЦ-2».

    Без света остались потребители Алатауского района, включая микрорайоны Акбулак, Алгабас, Аккент, Саялы, Теректи, Гажайып, Коксай, Нуркент, Дарабоз, Зердели и прилегающий квадрат улиц пр. Райымбека — Момышулы — Монке би.

    Свет отключили в одном из районов Алматы из-за аварии на ТЭЦ-2
    Фото: Алатау Жарық компаниясы

    — На место направлены аварийно-восстановительные бригады. Ведутся работы по выявлению причины отключений и поэтапному восстановлению электроснабжения, — сообщили в пресс-службе АЖК.

    Ранее компания, занимающаяся распределением электроэнергии конечным потребителям, предупредила о новых плановых отключениях света в Алматы с 10 по 14 ноября. 

    Теги:
    Электроэнергия Авария на ТЭЦ Отключения света Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают