Свет отключили в одном из районов Алматы из-за аварии на ТЭЦ-2

Как сообщили в Алатау Жарық компаниясы, на ТЭЦ-2 произошли аварийные отключения линий электропередачи 110 кВ № 124А и № 101А. В результате временно обесточены подстанции ПС-162А «Алғабас», ПС-169А «Ақбулак» и ПС-123А «АТЭЦ-2».

Без света остались потребители Алатауского района, включая микрорайоны Акбулак, Алгабас, Аккент, Саялы, Теректи, Гажайып, Коксай, Нуркент, Дарабоз, Зердели и прилегающий квадрат улиц пр. Райымбека — Момышулы — Монке би.

Фото: Алатау Жарық компаниясы

— На место направлены аварийно-восстановительные бригады. Ведутся работы по выявлению причины отключений и поэтапному восстановлению электроснабжения, — сообщили в пресс-службе АЖК.

Ранее компания, занимающаяся распределением электроэнергии конечным потребителям, предупредила о новых плановых отключениях света в Алматы с 10 по 14 ноября.