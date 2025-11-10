Новый график отключений света на ноябрь получили алматинцы

По данным «Алатау Жарық Компаниясы», новые плановые временные отключения электричества связаны с необходимостью проведения ремонта, как подрядного, так и для устранения дефектов.

Полный список адресов, которые временно останутся без света, доступен ниже.

10 ноября, отключение до 17:00:

микрорайон Карагайлы, улицы Бэлы Ахметовой, Райымбек батыра, Саудакент;

микрорайон Таусамалы, улицы Герольда Бельгера, Амангельды, Иманова;

микрорайон Ужет, улицы Укили Ыбырай, 65-120; Балпык би, 20-63; Галиева, 22-58; Дайырова, 25, 28, 30, 32, 33, 73; Кошкарбаева, 35, 46, 51, 54; Сеитова, 50; Кожаберген жырау, 57-90;

улицы Зенкевича, Белова, Мендешева, Бейсебаева, Спасская, Василия Бартольда;

улица 13-й Военный городок, 1, 2, 3, 6, 7, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36;

улицы Ахан Серы, 155-167, Сейфуллина, 157-170б, Котельникова, 8, Бехтерева, 108;

улицы Айтыкова, 39-54; Даналық, 3-38а; Кишиневская, 1-26; Каракалпакская, 20а; Кзыл-Ординская, 1/26,117/2; Шемякина, 115-152; Калужская, 1-29;

улица 13-й Военный городок, 1-43;

микрорайон Алатау, улицы Мамыр и Тауелсиздик;

микрорайоны Ерменсай и Аскартау;

микрорайон Алатау, улицы Мостовая/Центральная;

улица Кокчетавская, 3, улица Есенберлина, 1-3, ИП Дуйсебаева Р. Ж., РДТ «Алматытелеком» — ф. АО «Казахтелеком», ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық», ИП YZ Company, АО «СПК Алматы», улица Татыбекова, 1-3, улица Полетаева, 1-15, улица Есенберлина, 1-30, улица Кокчетавская, 1-6, переулок Учительский, 1-20, улица Тюленина, 3;

Достык, 291/33, квартиры 1-12, Достык, 291б, квартиры 1-12, Достык, 291/20, квартиры 1-20, Достык, 291/3, квартиры 1-72, Достык, 291/8, Достык, 291, квартира 5, Достык, 291/9, квартира 6, Достык, 291/12, Достык, 291/10, квартира 2, проспект Достык, 291/9, квартиры 1-4, Достык, 291/20 ПКСК «Мерей», Достык, 291/3, Достык, 291а, Достык, 291Б ТОО «Тануки-Алматы»;

микрорайон Акбулак, улицы Нурпеисова, 7-22, 17/1, АЗТМ-4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 1-46, Талды-Арал, 9, 20-48, Тынышбаева, 2-30, Батталова, 32.

11 ноября с 8:00 до 17:00:

Шевченко, Шарипова, Жамбыла, Шагабутдинова;

микрорайон Акжар, улицы Азербаева, Султана Байсултанова, Кадыра Мырзалиева;

микрорайон Акжар, с/т Наурыз Ардагер;

микрорайон Теректы, улицы Туйемойнак, Таусамалы, Шарайна;

улица Омарова Ильяса, 14–71;

улицы Сейфуллина, 88, Спасская, 74, 78а, 78б, 76;

улицы Толегена Тажибаева, 1; Шемякина, 281-376; Федосеева, 19-70; Михайловская, 34-115;

улица Бекмаханова, 75, 77, 79;

Достык, 105/5-226а, улицы Луганского, 96, офисы 2-151, Елебекова, 5-28, Таттимбета, 36, Сырмак, 2-40, Елебекова, 12-46/13, Рубинштейна, 7-42, Каменистая, 27, школа-гимназия № 30, Школа предпринимателей, ТОО «Керуен», филиал КНБ, «Алматы Қала Жарык», ИП «Суюндукова», «Дом Надежды»;

улицы Бурабай, 58/4, Аман Боктер, 5-180, Улытау, УЧ17, Борабай, 52-60, Буровая, УЧ36, квартиры 58/7, коттеджный городок «Радуга», УЧ43, Жана-курылыс-7, УЧ3, село Бесагаш, УЧ1А-3А, ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», Бурамбаева Н. Б.;

улицы Касаткина, 1-37, Солнечная, 55-78;

микрорайон Акбулак, улицы Нурпеисова, 7-22, 17/1, АЗТМ-4,5,6,7, 9, 10, 11, 1-46, Талды-Арал, 20-48, Тынышбаева, 2-30, Батталова, 32;

микрорайон 1, 80-84, 98, 95.

С 9:00 до 17:00:

улица Акпаева, 59, 59/1, 59б;

микрорайон Нурлтау, с/о Энергетик 2, улицы Сапар жолы, Хан-Тенгри;

улицы Тимирязева, Жарокова, Ботанический сад;

микрорайон Баганашыл.

12 ноября с 8:00 до 17:00:

южнее улицы Жамбыла, между Шарипова и Досмухамедова;

Толе би, Туркебаева, Дуйсенова, Брусиловского;

микрорайон Тастыбулак, улицы СО Медео, Набережная;

микрорайон Тастыбулак, улицы с/т Алмалы, Ак кайын, Айболит;

микрорайон Боролдай: улицы Азат, Кокшетау, Асанова, Коктем, Меруерт, Аршын; микрорайон Томирис, улицы Семей, Кокчетавская;

микрорайон Айнабулак, 8-13;

микрорайон Айнабулак, 71-83, 2/74-2/83;

улицы Каракалпакская, 9а-17-22-25; Шемякина, 73-92-102, 134-142; Дрогобычская, 4-10-13-26, Айтыкова, 29-37; Гродненская, 8-17, Ижевская, 17-31-42; Елгина, 4-18-22;

улицы Айдарлы, 1-21, Ключевая, 7, Райымбека, Южная, Райымбека, 3-46, Бейсеуова, Бейсеуова, 10-53а, Бутаковка, Айдарлы, 1-21, Замартас, 4-32, Южная, 1-22, Южная, УЧ51А, Чебунса участок 6, Горная, 232, с/т «Гелиос», УЧ36, Шыбынсай, 10, Керей-Жанибек хандар, 470А-470Е, Керей-Жанибек хандар, 470/1-470/7, РГКП «Детский санаторий Алатау», Желнова, ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», АО «КСЕЛЛ», «Алматытелеком», ИП Султанов, «Алматы Қала Жарық», филиал УМГ АО «Интергаз Центральная Азия», ТОО «КаР-Тел», Касымова Р.;

улица Толе би 41, 41/10, Food Solution, Billboard Video;

улицы Конаева, 78, квартира 1, Валиханова, 61/32, , 63а, 61, Казыбек би, 43б, помещение 1, 34, Толе би, 35, Толе би, восточнее Конаева, НАО «КазНПУ имени Абая», «Кидо», АО «КСЕЛЛ», «Алматы Қала Жарык», ТОО «ADAM Decolight CA», Гизатулин Р. Р.;

улицы Казыбек би, 40, 3-80, Тулебаева, 98, квартиры 1-20, ИП Сматаев М. С., ИП Ермолова Н. П., ТОО «Глобал Эйр», КСП «ОНЕР 2003», ИП Ривлина Е. А., Рахишев А. А., ГКП на ПХВ акимата города Алматы «Алматы Қала Жарық»;

улицы Каргалинская, 56-146, Баршынкент, 36-50, Акжунис, 35-62.

С 9:00 до 17:00:

ТОО «Камкор и С.» — Райымбека, 198б; ТОО «СМЭУ» — Райымбека, Кладбище; ИП «Омарова Р. К.» — Райымбека, 237; филиал ТОО «Строительная компания Алматыжилстрой» «СМУ № 11» — улица Курильская, 15; ГУ «ХОЗУ при Генеральной прокуратуре РК» — Курильская, 7; ТОО «Спецкомбинат ритуальных услуг Алматы» — Райымбека, 200а; ТОО «ТриАН инжиниринг» — улица Курильская, 19; ТОО «САРЫ-АРКА 2030 НС» — улица Курильская, 11; ул. Курильская 10-72;

ИП Айманбетов С. С. — улица Полежаева, 14; переулок Торетай, 37; 1-35; улица Аргымак, 42, 15-62а;

микрорайон Алатау;

СТ Ремизовка;

микрорайон Орбита-2.

13 ноября с 8:00 до 17:00:

Дуйсенова, Тлендиева, Кавказская, Циолковского;

южнее улицы Жамбыла, между улицами Шарипова и Досмухамедова;

микрорайон Карагайлы, улицы Майкот Сандыбайулы, Домалак Ана, Сарсенбина;

микрорайон Алгабас, улицы Фаризы Онгарсыновой, Аксайская, Почтовая;

микрорайон Боролдай: улицы Азат, Кокшетау, Асанова, Коктем, Меруерт, Аршын; микрорайон Томирис, улицы Семей, Кокчетавская;

микрорайон Айнабулак, 1-6;

микрорайон Айнабулак, 42б, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62;

микрорайон Айнабулак, 1-6;

улицы Лисаковская, 105а-229, Сазоновская, 97-194, Татыбекова, 160а, Таирова, 139-191, Гончаренко М. В., АО «КСЕЛЛ», ИП Каипов Е. Т., «Алматы Қала Жарық», филиал УМГ АО «Интергаз Центральная Азия», ТОО «КаР-Тел»;

улицы Татыбекова, 89-152а, Текемет, 9б-49, Биембетова, 25а-71/40, Экибастузская, 2-29, Блока, 14-41, Гурилева, 100-107, Кабилова, 86-125, Погодина, 75-106, Мадин Б. И., Иманбаева А., школа № 98, АО «Фонд недвижимости», ИП Тайкенова, «Алматы Қала Жарық», ТОО «Pharmprovide»;

улицы Богенбай батыра, 87, Зенкова, 21, 25, проспект Достык, 30, улица Толе би, 20, проспект Достык, 34а, улицы Зенкова, 25, Богенбай батыра, 87, Зенкова, 25а, проспект Достык, 32, улица Толе би, 30/22, Ч/А, проспект Достык, 30/22, офис 2, улица Богенбай батыра до угла Достык, проспект Достык до угла Толе би, 30/22, офис 5, проспект Достык, 30, улицы Зенкова, 34, Богенбай батыра, 85, проспект Достык, 30, ИП Еренова Г. А., ТОО «Алматы Недвижимость Rent», ТОО «G and G Гламур», ТОО «Жасыбай», ТОО «TOP HAIR», ТОО «SILK ROAD KAZAKSTAN», Бюро АИБА», ТОО «Нават», ТОО «АК ШАНЫРАК», ИП Кырыкбаева М. Ш., ТОО «ЦАСО», ИП Нусубалиева Батижамал, АО «РТС Деко», «Алматы Қала Жарық», филиал УМГ АО «Интергаз Центральная Азия», АО «СПК Алматы», ПКСК «Тополёк»;

улица Сарбайская, 129, ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ»;

улицы Кабанбай батыра, 1, Кошевого, 5, Богенбай батыра, 24, 26, ИП «Апрелева Г. С.», Стабронькина Е. В., Пыргарь С. Л., Кабанбай батыра, 1, 2, Кастеева, 32, 2, Водная, 3-46, Ақбозат, 18, 23, Яблочная, 2-18, Кошевого, 2-21, переулок Кирова, 2-29.

С 9:00 до 17:00:

учреждение ЛА-155/6, ТОО «БАСФ Центральная Азия», Амирова Л. А., проспект Райымбека, 219а;

микрорайон Шанырак-1, улицы Асан кайгы, 8-22, Бабыра, 52-64, Ертаргын, 1-82, Жагоркызы, 1-22, Маркакол, 41-80, Орбулак, 5-34, Отемисулы, 111-153;

микрорайон Ерменсай.

14 ноября с 8:00 до 17:00:

микрорайон Калкаман-3, улицы Рымжанова, Ылтипат, Мусабаева;

микрорайон Акжар, улицы Айманова, Маканшы, Салыка Зиманова;

микрорайон Кок-Кайнар, улицы Акшагыл, Аркалык;

микрорайон Айнабулак, 152, 156, 161, 162;

улицы Кожедуба, Якубова, Папанина, Читинская, Жангильдина, Потанина, Покрышкина, Герцена, Нур Алем, Орджоникидзе, Казакпаева;

улицы Татыбекова, 72-92 — Халиуллина, Ключевая угол Татыбекова, Сазоновская, 25а-106, Лисаковская, 1-42, Сыр-Дарьинская, 2-8, Менделеева, 16-31, Халиуллина, 22-31, Таирова, 4-139, Уштобинская, 2-31, Биембетова, 4, ТОО «Центр-Азия», ИП «Аскарбек», ТОО «KAZSTAR Construction Company», «Алматы Қала Жарық»;

улицы Орманова, 49, 49а, 58, 25, офис 1, 119, 48, 51, ТОО «Аласа», АО «Тартып», ТОО «Ка-Росс», ТОО «Baby Town», «Алматы Қала Жарық», Ожахлиев И. Ч, микрорайон Кок-Тобе, улицы Розы Баглановой, 136, Джабаева, 136, Есенберлина, 189а-219, Орманова, 54/223, Орманова, 17-115, Апорт, 55-61, микрорайон Кок-Тобе, улица Сагадата Нурмагамбетова, 119, квартира 2;

улицы Оренбургская, 16, 17-41, 202, Оренбурская угол Шухова, «Алматы Қала Жарық», ИП «Жан-Ер», РДТ «Алматытелеком» — ф. АО «Казахтелеком», ГККП «Дом школьников № 5», КГУ «Общеобразовательная школа № 64», Шокая Мустафы, 55, 25, Брянская, 2- 6, Шухова, 28-74, Портартурская, 23, Айдын, 16-20, Ахметсафина, 13а-28, Тажбенова, 1-29, Базарбаева, 2-30, Таллинская, 1-4, Луговая, 1-20;

улицы Казанская, 33-74, Оренбургская, 24, Шакшака Жанибека, 51, 45/1, Малая, 15А, Добролюбова, 49, Токмакская, 29, квартира 20, Татарская, 28/7, 32, Хоружей, 74а, Оренбургская, угол Казанской, ИП Байсеркенова М. М., ТОО «Центр-Азия», Кинтоп И. В., Джарлыкасымов М. Д., ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», ИП Молдашева Г. К., АФ АО «Казпочта Алматинский почтамт», ДП Алматы, «Алматы Қала Жарық», ИП «Сулейманова Т. А.», Централизованная библиотечная система Алматы, ТОО «КаР-Тел», ТОО «ErnarRai», АО «СПК Алматы», Разъездная, 1-32, Апорт, 2-8, Шакшака Жанибека, 42а-49, Оренбургская, 6, 8, Хоружей, 17-78.

С 9:00 до 17:00:

РЭС-1 Рыскулова, 132а; улицы Гончарова, 40-80, Мамина Сибиряка, 1-14, Столетова, 14, Корнилова, 1-5, проспект Рыскулова, 140.

15 ноября с 8:00 до 17:00:

улица Луганского, 5, проспект Достык, дома восточнее, 114-118, 116, квартиры 1-52, 118, квартиры 1-28, РДТ «Алматытелеком» — ф. АО «Казахтелеком», ТОО «Наружная реклама-Регионы», ИП Смагулов С. К., «Алматы Қала Жарық», ПК «Достык 116», ИП Управляющий домами, Смагулова Э. О.;

проспект Достык, 132, 132а, 132а, помещение 151, 132/1, 132, офисное помещение а, б, 132 помещение 73, улицы Луганского, 77-2, ТОО «Кристалл АГ», КСК «Тау Самал КZ», ИП Абдрашева Ж. Р., ТОО «ALLAN», АО «Баян Сулу», ИП «NOA» Абилова А. Г., ИП Хон Л. Е., АО «Capital Bank Kazakhstan», ТОО «AKDESS», ИП «TALAI», ТОО «ELITE-DENT» (ЭЛИТА-ДЕНТ), ИП «Ташева Шолпан Калихановна», ТОО «ORBE», ТОО «Qumoil», ЧК «SILK PAY Ltd.».

