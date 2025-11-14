Аварии на ТЭЦ-2 нет: в АЖК объяснили причину отключения света в одном из районов Алматы

Утром 14 ноября жители микрорайона в районе Almaty Arena сообщили, что их дома все еще остаются без света.

В Алатау Жарык компаниясы уточнили, что по состоянию на 00:12 14 ноября подстанция ПС-110/10 кВ № 169А «Акбулак» была вновь подключена через линию 110 кВ № 101А. В настоящее время аварийные бригады продолжают работы по восстановлению электроснабжения микрорайонов Нуркент, Аккент, Алгабас, Теректы и Коксай.

— Аварийно-восстановительные работы будут продолжаться до полного восстановления энергоснабжения, — сообщили в пресс-службе АЖК.

Как отметили в компании, 13 ноября в зоне ТЭЦ-2 были зафиксированы аварийные отключения линий электропередачи 110 кВ № 124А и № 101А. В результате инцидента несколько крупных подстанций — ПС-162А «Алгабас», ПС-169А «Акбулак» и ПС-123А «АТЭЦ-2» — оказались временно обесточены.

Отключение затронуло значительную часть потребителей Алатауского района: без света остались микрорайоны Акбулак, Алгабас, Аккент, Саялы, Теректы, Ғажайып, Коксай, Нуркент, Дарабоз, Зерделі, а также квартал между проспектом Райымбека и улицами Б. Момышулы и Монке би.

При этом в АЖК подчеркнули, что никакой аварии на ТЭЦ-2 не происходило — электростанция функционирует в штатном режиме. Причина отключения — повреждение кабеля 110 кВ, устранение которого ведется аварийными службами.

Ранее сообщалось о временном отключении электричества в нескольких микрорайонах Алатауского района Алматы.