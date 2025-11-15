Электроснабжение в Алатауском районе Алматы полностью восстановлено

В АО «Алатау Жарық Компаниясы» сообщили, что на данный момент электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено за счет подключения к резервным источникам питания.

— Специалисты продолжают работу по восстановлению кабельной линии 110 кВ, находящейся на балансе акимата города, — подчеркнули в пресс-службе компании.

В энергокомпании уточнили, что 13 ноября около 18:00 на высоковольтных линиях в Алатауском районе произошло аварийное отключение. Причиной стала поврежденная кабельная линия 110 кВ, принадлежащая акимату города.

— Повреждение было допущено в ходе работ по прокладке газовых сетей методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), выполнявшихся ТОО «МП ГазЭнерджи» по заказу ТОО «MAGNUM E-COMMERCE KAZAKHSTAN». В результате аварии было временно отключено электроснабжение в части микрорайонов Алатауского района, — добавили в компании.

Специалисты оперативно приступили к восстановительным работам и в усиленном режиме обеспечивали подачу электроэнергии потребителям. В течение ночи и следующего дня энергетики задействовали резервные схемы питания и поэтапно переключали потребителей на альтернативные линии.

Ранее аким Алатауского района Данияр Кырыкбаев прокомментировал ситуацию с отключением электроэнергии.