    23:47, 14 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Электроснабжение в Алатауском районе Алматы полностью восстановлено

    Во всех домах Алатауского района спустя почти сутки после аварии вернули электричество, передает агентство Kazinform.

    Кадр из видео

    В АО «Алатау Жарық Компаниясы» сообщили, что на данный момент электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено за счет подключения к резервным источникам питания.

    — Специалисты продолжают работу по восстановлению кабельной линии 110 кВ, находящейся на балансе акимата города, — подчеркнули в пресс-службе компании.

    В энергокомпании уточнили, что 13 ноября около 18:00 на высоковольтных линиях в Алатауском районе произошло аварийное отключение. Причиной стала поврежденная кабельная линия 110 кВ, принадлежащая акимату города.

    — Повреждение было допущено в ходе работ по прокладке газовых сетей методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ), выполнявшихся ТОО «МП ГазЭнерджи» по заказу ТОО «MAGNUM E-COMMERCE KAZAKHSTAN». В результате аварии было временно отключено электроснабжение в части микрорайонов Алатауского района, — добавили в компании.

    Специалисты оперативно приступили к восстановительным работам и в усиленном режиме обеспечивали подачу электроэнергии потребителям. В течение ночи и следующего дня энергетики задействовали резервные схемы питания и поэтапно переключали потребителей на альтернативные линии.

    Ранее аким Алатауского района Данияр Кырыкбаев прокомментировал ситуацию с отключением электроэнергии. 

    Электроэнергия Алматы ЖКХ Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
