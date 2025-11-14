Когда дадут свет жителям Алатауского района Алматы

На своей странице в соцсетях он сообщил, что 13 ноября около 18:00 произошло аварийное отключение на высоковольтных линиях 110 кВ № 124А и № 101А, из-за чего часть микрорайонов осталась без электричества.

Всю ночь специалисты работали в усиленном режиме. К 00:15 линия Л-101А была полностью восстановлена, что позволило вернуть электроэнергию части потребителей.

Утром 14 ноября свет подан в микрорайоны Саялы, Акбулак, Зердели, а также в жилые комплексы Софья, Арена Парк и частично в ЖК Аккент и ЖК Дарабоз. На данный момент без электроснабжения остаются Теректы, Алгабас, Нуркент, а также отдельные дома в Аккенте и Дарабозе.

— Сегодня в 11:50 специалисты обнаружили место повреждения подземной кабельной линии. На площадке ведутся разрытия, чтобы получить доступ к поврежденному участку. Все необходимые материалы и оборудование уже доставлены. После завершения земляных работ бригады приступят к замуфтованию и восстановлению линии. Предварительное время полного восстановления электроснабжения — до 18:00 сегодняшнего дня, — отметил аким.

Жителям района просят сохранять спокойствие и отнестись с пониманием: авария затронула магистральные линии высокого напряжения, и работы требуют времени, чтобы подача электроэнергии была восстановлена безопасно и надежно.

