Ограничения введены из-за дефицита электроэнергии в Атырау

В Атырау вводятся временные изменения в работе ночного уличного освещения. Меры связаны с системными ограничениями, введёнными с 20 января 2026 года в Атырауской и Мангистауской областях из-за снижения объемов выработки электроэнергии.

Как сообщили в акимате города, в целях экономии электроэнергии с 23 по 30 января 2026 года уличное освещение, находящееся на балансе отдела ЖКХ и жилищной инспекции Атырау, будет включаться с 21:00.

При этом в штатном режиме освещение сохранится на ключевых магистралях и улицах города.

В обычном порядке фонари будут работать на автодороге Атырау–Доссор, проспектах Абилкайыр хана и Азаттык, а также на улицах Бейбарыс, Тайманова, Сатпаева, Махамбета, Курмангазы и Баймуханова.

Городские власти просят жителей с пониманием отнестись к временным мерам и соблюдать повышенную осторожность при передвижении по дорогам в тёмное время суток.

Ранее жители Уральска массово жаловались на перебои с электричеством в домах: причиной стали неблагоприятные погодные условия.