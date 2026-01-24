РУ
    18:19, 23 Январь 2026 | GMT +5

    Ограничения введены из-за дефицита электроэнергии в Атырау

    Из-за ограничений по электроэнергии в Атырау изменят режим уличного освещения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    уличное освещение
    Фото: акимат Алматы

    В Атырау вводятся временные изменения в работе ночного уличного освещения. Меры связаны с системными ограничениями, введёнными с 20 января 2026 года в Атырауской и Мангистауской областях из-за снижения объемов выработки электроэнергии.

    Как сообщили в акимате города, в целях экономии электроэнергии с 23 по 30 января 2026 года уличное освещение, находящееся на балансе отдела ЖКХ и жилищной инспекции Атырау, будет включаться с 21:00.

    При этом в штатном режиме освещение сохранится на ключевых магистралях и улицах города.

    В обычном порядке фонари будут работать на автодороге Атырау–Доссор, проспектах Абилкайыр хана и Азаттык, а также на улицах Бейбарыс, Тайманова, Сатпаева, Махамбета, Курмангазы и Баймуханова.

    Городские власти просят жителей с пониманием отнестись к временным мерам и соблюдать повышенную осторожность при передвижении по дорогам в тёмное время суток.

    Ранее жители Уральска массово жаловались на перебои с электричеством в домах: причиной стали неблагоприятные погодные условия.

