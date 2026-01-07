Перебои со светом в Уральске: в акимате ответили на жалобы горожан

Как сообщили жители микрорайона «Арман», относящегося к поселку Зачаганск, в социальной сети Instagram, 4 января при усилении ветра, а также во время снегопада или дождя в данном районе происходит отключение электроэнергии.

— Стоит лишь пойти небольшим осадкам — и мы сразу остаемся без света. В домах есть дети и пожилые люди, из-за частых скачков напряжения выходит из строя бытовая техника. Электрические сети полностью изношены, здесь требуются не временные меры, а капитальный ремонт. Мы регулярно оплачиваем электроэнергию, поэтому хотим получать качественные услуги, — отмечают жители.

По словам горожан, с подобной ситуацией они часто сталкиваются и в других районах города. В поселке Зачаганск 5 января также происходило отключение электроэнергии, после чего подача света была восстановлена.

В связи с этим на запрос агентства Kazinform официальный комментарий предоставил акимат города Уральска.

Как сообщили в городском акимате, 4 января в микрорайоне «Арман» полного отключения электроэнергии не происходило. Лишь на отдельных участках, в связи с неблагоприятными погодными условиями, были зафиксированы временные отключения. Со стороны ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» были оперативно проведены необходимые работы, после чего электроснабжение было полностью восстановлено.

Согласно данным управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Западно-Казахстанской области, общая протяженность линий электропередачи различных классов напряжения в регионе составляет 20 531 километр, количество трансформаторных подстанций — 3 183.

В 2025 году на электрических сетях ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» было зарегистрировано 458 отключений, из которых 170 пришлись на город Уральск. В сфере электроснабжения региона задействованы 1 869 работников, в распоряжении предприятий имеется 321 единица специализированного автотранспорта.

В целом по области средний уровень износа электрических сетей снизился с 78,86 процента в начале прошлого года до 75,43 процента по итогам года.

В целях повышения надежности электросетевого комплекса в 2025 году было отремонтировано 1 023 километра воздушных линий электропередачи, приведены в порядок 22 подстанции, заменены 3 904 опоры. На аварийных участках дополнительно выполнены работы по усилению конструкций.

В рамках государственной программы «Ауыл — ел бесігі» в регионе реализованы три проекта.

В частности, проведена реконструкция электрических сетей в селе Бумаколь Бурлинского района, в селе Мерей Таскалинского района, а также на улице Алаш Орда в селе Жымпиты Сырымского района. В рамках программы «Развитие теплоэнергетической системы» продолжается реализация проекта «Реконструкция воздушных линий электропередачи напряжением 110 киловольт (Акжаикский, Байтерекский, Таскалинский районы и город Уральск)».

— Кроме того, завершен проект по строительству распределительных электрических сетей напряжением 10 кВ протяженностью 31,3 км — от подстанции «110/10 кВ Акжайык» до распределительных пунктов напряжением 10 кВ и трансформаторных подстанций напряжением 10/0,4 кВ. В рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» на 2025–2026 годы реализуются три проекта общей стоимостью 10 млрд тенге. В инвестиционной программе на 2026 год предусмотрено 640 млн тенге, запланированы работы, охватывающие 3 982 км воздушных и кабельных линий напряжением 0,4-35 кВ, а также три подстанции. Кроме того, в рамках национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» поданы заявки на реализацию 14 проектов общей стоимостью 231 млрд тенге, — говорится в официальной информации.

