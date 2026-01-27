РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    13:53, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Отключение электроэнергии оставило часть Усть-Каменогорска без воды

    В Усть-Каменогорске сегодня утром возникли перебои с подачей холодной воды, передает корреспондент агентства Kazinform.

    отключение воды
    Фото: pixabay.com

    Причина - отключение электроэнергии на объектах водопроводной инфраструктуры. По информации коммунальных служб, в 09:10 в результате отключения электроэнергии со стороны АО «ОЭКС» была остановлена работа водозабора «Пионерский» и насосной станции второго подъёма «Мызы», что привело к аварийному прекращению холодного водоснабжения.

    — После восстановления электроснабжения в 09:55 водозабор «Пионерский» был подключен. В настоящее время проводится набор воды и поэтапный выход системы на нормативные параметры по давлению, — сообщили в пресс-службе акимата Усть-Каменогорска.

    В акимате уточнили, что ситуация находится на контроле, подача воды будет стабилизирована по мере восстановления рабочих параметров системы.

    Всего без воды оставались 448 многоэтажных и 1177 частных домов - около 73 тысяч жителей. А также 11 школ, 13 детских садов, 6 медучреждений и 1 колония

    Ранее авария на электросетях Усть-Каменогорска оставила без тепла часть города.

    Теги:
    Электроэнергия ВКО Восточно-Казахстанская область Вода Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Автор
