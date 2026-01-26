РУ
    Авария на электросетях Усть-Каменогорска оставила без тепла часть города

    Аварийное отключение электроснабжения в левобережной части Усть-Каменогорска вызвало сбои в работе системы теплоснабжения и затронуло ключевые объекты тепловой инфраструктуры города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    отопление жылыту
    Фото: Kazinform

    По данным профильных служб, отключение произошло в 03:20 сегодня ночью. В этот период была приостановлена работа котельной № 2 в микрорайоне Комбината шелковых тканей, котельной поселка Ахмирово № 5, а также котельных № 6 и № 7 в Меновном. Кроме того, временно было обесточено оборудование подпорной насосной станции «Этнопарк», насосной станции «Сатпаева» и центральных тепловых пунктов № 1, № 2 и № 3 посёлка Металлург. Эти объекты обеспечивают циркуляцию теплоносителя и устойчивую подачу тепла на левом берегу.

    — Аварийное отключение электроснабжения повлекло за собой временное нарушение гидравлического режима тепловых сетей. После восстановления подачи электроэнергии к 10 утра все котельные были запущены, параметры системы приведены в нормативное состояние, — сообщили в пресс-службе акимата Усть-Каменогорска.

    В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено, теплоснабжение осуществляется в штатном режиме. Работы по восстановлению гидравлического режима завершены.

    Ситуация остается на контроле ответственных служб, поскольку подобные инциденты в ночное время в условиях зимних температур создают риски для стабильной работы системы теплоснабжения.

    Ранее сообщалось, что очередной порыв теплосети произошел в Темиртау.

