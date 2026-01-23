РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:37, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Очередной порыв теплосети произошел в Темиртау

    Коммунальная авария вновь оставила жителей 7-го микрорайона Темиртау без тепла и горячей воды. Ремонтные службы уже приступили к устранению повреждения, однако сроки восстановления услуг пока не названы, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Очередной порыв теплосети в Темиртау
    Кадр из видео

    По информации акимата города Темиртау, в 7-м микрорайоне произошел очередной порыв на тепловой сети диаметром 150 мм. В связи с аварией временно прекращена подача отопления и горячей воды в ряде многоквартирных домов, а также на нескольких социально и коммерчески значимых объектах.

    Под отключение попали детский сад «Гульдер», средняя школа №27, а также объекты «Кооператор», «Гвоздика», «Биосфера», «Бейбуд» и «Мясной». Кроме того, еще шесть многоквартирных домов получают тепло от данной тепловой сети и также испытывают перебои с теплоснабжением.

    Как сообщили в городском акимате, ремонтная бригада уже приступила к восстановительным работам. О сроках завершения ремонта и полном восстановлении горячего водоснабжения и отопления будет сообщено дополнительно.

    Это уже третья авария в теплосетях Темиртау за последние две недели. 

    Напомним, 13 января на этом же участке произошел первый порыв — тогда жители около 40 многоквартирных домов, два социальных объекта и потребители частного сектора микрорайона Отрадный и восьмого микрорайона, остались без тепла. 

    Ситуацию усугубили сильные морозы в Карагандинской области. Ремонт удалось завершить только после полудня 14 января. 

    19 января повторный порыв тепломагистрали оставил десятки домов без отопления в Темиртау. 

    Айзада Агильбаева
