Тепло вернулось в дома Темиртау после аварии на теплотрассе

В Темиртау ликвидировали последствия крупной коммунальной аварии, из-за которой в разгар тридцатиградусных морозов без отопления остались порядка 40 многоквартирных домов, частный сектор, а также объекты бизнеса и социальной сферы. Повреждение произошло на магистральной теплотрассе, обеспечивающей теплом восьмой микрорайон и микрорайон Отрадное.

Авария была зафиксирована поздним вечером и вызвала широкий общественный резонанс — информация о ЧП быстро распространилась в социальных сетях.

По данным городских властей, причиной стал изношенный участок трубопровода, не проходивший капитальный ремонт с 1970-х годов.

Как сообщил аким Темиртау Галым Ашимов, ремонтные работы были завершены утром.

— Работы на теплотрассе восьмого микрорайона были окончены. После этого систему подали на технологическое заполнение. Этот процесс занимает порядка полутора-двух часов. На данный момент по всем участкам работы завершены, проводится спуск воздуха, давление постепенно повышается, тепло доводится до жилых домов, — отметил глава города.

По его словам, аварийно-восстановительные бригады работали в непрерывном режиме, были задействованы все необходимые силы и техника. В настоящее время теплоснабжение восстанавливается в штатном порядке.

В акимате подчеркнули, что ситуация находится на контроле, а информация о полном восстановлении тепла во всех домах будет сообщена дополнительно.