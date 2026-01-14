РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    17:03, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Тепло вернулось в дома Темиртау после аварии на теплотрассе

    После ночных аварийно-восстановительных работ отопление поэтапно подали в жилые дома восьмого микрорайона и микрорайона Отрадное. Коммунальные службы завершили ремонт магистральной теплотрассы и приступили к технологическому заполнению системы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тепловые сети
    Фото: акимат Алматы

    В Темиртау ликвидировали последствия крупной коммунальной аварии, из-за которой в разгар тридцатиградусных морозов без отопления остались порядка 40 многоквартирных домов, частный сектор, а также объекты бизнеса и социальной сферы. Повреждение произошло на магистральной теплотрассе, обеспечивающей теплом восьмой микрорайон и микрорайон Отрадное. 

    Авария была зафиксирована поздним вечером и вызвала широкий общественный резонанс — информация о ЧП быстро распространилась в социальных сетях.

    По данным городских властей, причиной стал изношенный участок трубопровода, не проходивший капитальный ремонт с 1970-х годов.

    Как сообщил аким Темиртау Галым Ашимов, ремонтные работы были завершены утром.

    — Работы на теплотрассе восьмого микрорайона были окончены. После этого систему подали на технологическое заполнение. Этот процесс занимает порядка полутора-двух часов. На данный момент по всем участкам работы завершены, проводится спуск воздуха, давление постепенно повышается, тепло доводится до жилых домов, — отметил глава города.

    По его словам, аварийно-восстановительные бригады работали в непрерывном режиме, были задействованы все необходимые силы и техника. В настоящее время теплоснабжение восстанавливается в штатном порядке.

    В акимате подчеркнули, что ситуация находится на контроле, а информация о полном восстановлении тепла во всех домах будет сообщена дополнительно.

    Айзада Агильбаева
