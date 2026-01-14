Без тепла остались около 40 многоэтажек в Темиртау

Поздним вечером в Темиртау зафиксировали аварию на магистральной теплотрассе, обеспечивающей теплом восьмой микрорайон и микрорайон Отрадное. Информация о происшествии распространилась в социальных сетях.

В результате порыва без отопления остались около 40 многоквартирных жилых домов, десятки частных строений, а также объекты бизнеса и социальной инфраструктуры. Авария произошла на фоне штормового предупреждения: в регионе установились аномальные морозы, температура воздуха опускается до –30 градусов.

Как сообщил аким Темиртау Галым Ашимов, повреждение выявили на изношенном участке трубопровода.

— На старом участке трубопровода, который не проходил капитальный ремонт с 1970-х годов, зафиксировано повреждение. Место повреждения определено, специалисты приступили к восстановительным работам, работают аварийно-восстановительные бригады, задействованы все необходимые силы и техника. Работы ведутся в непрерывном режиме, чтобы в максимально короткие сроки установить неполадки. О ходе работ будем дополнительно информировать, — сообщил глава города Темиртау.

В акимате города сообщили, что к 10:00 повреждение на теплотрассе устранили. В настоящее время проводится заполнение системы, поэтапно восстанавливается подача тепла в жилые дома.

