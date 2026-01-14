РУ
    Без тепла остались около 40 многоэтажек в Темиртау

    В разгар тридцатиградусных морозов в Темиртау произошло крупное коммунальное ЧП — из-за повреждения магистральной теплотрассы теплоснабжение было нарушено сразу в двух микрорайонах города, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Темиртау, теплосети, ремонт
    Кадр из видео

    Поздним вечером в Темиртау зафиксировали аварию на магистральной теплотрассе, обеспечивающей теплом восьмой микрорайон и микрорайон Отрадное. Информация о происшествии распространилась в социальных сетях.

    В результате порыва без отопления остались около 40 многоквартирных жилых домов, десятки частных строений, а также объекты бизнеса и социальной инфраструктуры. Авария произошла на фоне штормового предупреждения: в регионе установились аномальные морозы, температура воздуха опускается до –30 градусов.

    Как сообщил аким Темиртау Галым Ашимов, повреждение выявили на изношенном участке трубопровода.

    — На старом участке трубопровода, который не проходил капитальный ремонт с 1970-х годов, зафиксировано повреждение. Место повреждения определено, специалисты приступили к восстановительным работам, работают аварийно-восстановительные бригады, задействованы все необходимые силы и техника. Работы ведутся в непрерывном режиме, чтобы в максимально короткие сроки установить неполадки. О ходе работ будем дополнительно информировать, — сообщил глава города Темиртау. 

    В акимате города сообщили, что к 10:00 повреждение на теплотрассе устранили. В настоящее время проводится заполнение системы, поэтапно восстанавливается подача тепла в жилые дома.

    Ранее жители Степняка пожаловались на холод в квартирах.

    Теги:
    Темиртау Ремонт Акимат Авария на теплосетях ЖКХ Акимы
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
