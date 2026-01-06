РУ
    17:06, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Жители Степняка пожаловались на холод в квартирах

    Чиновники отдела ЖКХ района Биржан сал Акмолинской области признали, что отопительный сезон в Степняке проходит в непростых условиях, и основная причина этого в дефиците квалифицированных кадров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Отопительный сезон
    Фото: freepik

    В прошлом году зима обернулась настоящим испытанием для жителей города Степняка. В холода горожане мерзли в своих квартирах и неоднократно говорили об этом в соцсетях. Тогда чиновники объяснили ситуацию проблемой с насосами и качеством угля.

    В текущем году в соцсетях вновь появились жалобы жителей города на холод в квартирах.

    Ситуацию прокомментировали в отделе ЖКХ района Биржан сал.

    — Акимату района и коммунальным службам хорошо известны проблемы, которые на протяжении ряда лет накапливались в сфере теплоснабжения города. Вопрос находится на постоянном контроле, и отрицать наличие системных трудностей было бы неправильно. Действительно, отопительный сезон в Степняке проходит в непростых условиях. Основные причины — дефицит квалифицированных кадров. При этом персонал кочегаров полностью укомплектован, в настоящее время проводится работа по пересмотру графиков, — пояснили в ведомстве.

    По совам чиновников, все котельные города работают в штатном режиме, параметры теплоносителя соответствуют установленным нормам.

    — По котельной на мкр Абылайхан, где периодически возникают проблемы, принимаются оперативные меры — усилен контроль, организовано круглосуточное дежурство инженерно-технического персонала, ведётся мониторинг температурного режима в жилом фонде и социальных объектах, — добавили в отделе ЖКХ.

    Однако в текущем году, как было отмечено, поставленный уголь для котельных г. Степняк прошел лабораторные испытания. Согласно протоколам испытаний, качество угля полностью соответствует заявленным характеристикам и требованиям нормативно-технической документации, оснований считать его некачественным не имеется. Запас угля имеется в достаточном количестве.

    — Все обращения граждан рассматриваются, на проблемные участки осуществляется выезд специалистов, принимаются оперативные решения. Мы понимаем обеспокоенность жителей и разделяем ответственность за стабильное прохождение отопительного сезона. Работа по обеспечению надежного теплоснабжения города будет продолжена в усиленном режиме, — пообещали в ведомстве.

    Напомним, ранее руководитель управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Бактыбек Жапаев заверил, что прошлогодней проблемной ситуации с отоплением города Степняка в текущем году не повторится. 

