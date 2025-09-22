РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    14:23, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Жителей Степняка заверили: отопительный сезон пройдет без сбоев

    Руководитель управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Бактыбек Жапаев заверил, что прошлогодней проблемной ситуации с отоплением города Степняка в текущем году не повторится, передает корреспондент агентства Kazinform.

    отопительный сезон
    Фото: freepik.com

    В прошлом году зима обернулась настоящим испытанием для жителей города Степняка. В холода горожане мерзли в своих квартирах и неоднократно говорили о своей проблеме в соцсетях.

    Выступая на брифинге, руководитель управления энергетики и ЖКХ Акмолинской области Бактыбек Жапаев признал, что проблема имела место быть. 

    - Было отключение самих дымососов, сетевых насосов, в зимнее время мы не могли сетевые насосы врезать и второй насос поставить, одного сетевого насоса не хватало, давление не достигало конечных домов, и на верхних этажах было прохладно. Я согласен с этим. Инспекция выезжала туда, тоже проверяла температурный режим, - отметил выступающий.

    Кроме того, в районе подвело и качество угля.

    - Качество угля сегодня оставляет желать лучшего, поэтому подрядчикам сегодня мы ставим условия, чтобы они проходили через весовую, сегодня мы возим проверять уголь на качество сюда, в ГКП на РХВ «Кокшетау жылу», проверяем, чтобы была не такая зольность. Да, проблема есть. Но в этом году, как заверил аким, контроль усилится в два раза. Надеюсь, мы в районе Биржан сал проведем отопительный сезон без нареканий, - добавил Бактыбек Жапаев.

    Так, на замену котлов было выделено 122 млн тенге. Новое оборудование, по словам руководителя управления энергетики и ЖКХ области, он проверил лично. 

    Напомним, ранее сообщалось, что отопление начали запускать в многоэтажках Павлодара.  

    Теги:
    Тепловые сети Акимат Отопление Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Автор
