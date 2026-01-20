Повторный порыв тепломагистрали оставил десятки домов без отопления в Темиртау

Напомним, 13 января на этом же участке произошел первый порыв — тогда жители около 40 многоквартирных домов, два социальных объекта и потребители частного сектора микрорайона Отрадный и восьмого микрорайона, остались без тепла.

Ситуацию усугубили сильные морозы в Карагандинской области. Ремонт удалось завершить только после полудня 14 января.

Очередной дефект обнаружен на магистрали диаметром 400 миллиметров, построенной еще в 1970-х годах, которая питает Отрадный микрорайон и восьмой микрорайон. На месте работали аварийно-восстановительные бригады. На данный момент авария устранена.

— По ситуации на 8 микрорайоне сообщаем, что в данный момент все ремонтные работы завершены. Производится заполнение теплотрасс, — сообщил заместитель акима города Темиртау по вопросам ЖКХ Ринат Кыдырбеков.

Как сообщили в акимате города, более 75% теплотрасс в изношенном состоянии. На ремонт сетей уже потрачено более 25 миллиардов тенге, на оставшиеся участки потребуется примерно 45 миллиардов. В этом году город подал заявки на финансирование в рамках национального проекта, предварительное одобрение от Министерства энергетики уже получено.