РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:43, 19 Январь 2026 | GMT +5

    Повторный порыв тепломагистрали оставил десятки домов без отопления в Темиртау

    В морозные дни Темиртау снова столкнулся с аварией на магистральной теплотрассе: десятки жилых домов и социальные объекты остались без отопления. Это уже второй порыв на том же участке за несколько дней, что усилило дискомфорт жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.

    тепло отопительный сезон
    Фото: freepik.com

    Напомним, 13 января на этом же участке произошел первый порыв — тогда жители около 40 многоквартирных домов, два социальных объекта и потребители частного сектора микрорайона Отрадный и восьмого микрорайона, остались без тепла.

    Ситуацию усугубили сильные морозы в Карагандинской области. Ремонт удалось завершить только после полудня 14 января. 

    Очередной дефект обнаружен на магистрали диаметром 400 миллиметров, построенной еще в 1970-х годах, которая питает Отрадный микрорайон и восьмой микрорайон. На месте работали аварийно-восстановительные бригады. На данный момент авария устранена.

    — По ситуации на 8 микрорайоне сообщаем, что в данный момент все ремонтные работы завершены. Производится заполнение теплотрасс, — сообщил заместитель акима города Темиртау по вопросам ЖКХ Ринат Кыдырбеков.

    Как сообщили в акимате города, более 75% теплотрасс в изношенном состоянии. На ремонт сетей уже потрачено более 25 миллиардов тенге, на оставшиеся участки потребуется примерно 45 миллиардов. В этом году город подал заявки на финансирование в рамках национального проекта, предварительное одобрение от Министерства энергетики уже получено.

    Теги:
    Темиртау Отопительный сезон Регионы Казахстана
    Айзада Агильбаева
    Айзада Агильбаева
    Автор
    Сейчас читают