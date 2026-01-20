Повторный порыв тепломагистрали оставил десятки домов без отопления в Темиртау
В морозные дни Темиртау снова столкнулся с аварией на магистральной теплотрассе: десятки жилых домов и социальные объекты остались без отопления. Это уже второй порыв на том же участке за несколько дней, что усилило дискомфорт жителей, передает корреспондент агентства Kazinform.
Напомним, 13 января на этом же участке произошел первый порыв — тогда жители около 40 многоквартирных домов, два социальных объекта и потребители частного сектора микрорайона Отрадный и восьмого микрорайона, остались без тепла.
Ситуацию усугубили сильные морозы в Карагандинской области. Ремонт удалось завершить только после полудня 14 января.
Очередной дефект обнаружен на магистрали диаметром 400 миллиметров, построенной еще в 1970-х годах, которая питает Отрадный микрорайон и восьмой микрорайон. На месте работали аварийно-восстановительные бригады. На данный момент авария устранена.
— По ситуации на 8 микрорайоне сообщаем, что в данный момент все ремонтные работы завершены. Производится заполнение теплотрасс, — сообщил заместитель акима города Темиртау по вопросам ЖКХ Ринат Кыдырбеков.
Как сообщили в акимате города, более 75% теплотрасс в изношенном состоянии. На ремонт сетей уже потрачено более 25 миллиардов тенге, на оставшиеся участки потребуется примерно 45 миллиардов. В этом году город подал заявки на финансирование в рамках национального проекта, предварительное одобрение от Министерства энергетики уже получено.