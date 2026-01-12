Изношенные энергосети: почему восток страны остается уязвимым при каждой непогоде

Проблема давно вышла за рамки бытовых неудобств и напрямую влияет на тепло, связь и безопасность жителей.

Когда свет — это еще и тепло

Поселок Новая Бухтарма — одно из самых узнаваемых туристических мест региона. Летом сюда приезжают тысячи человек — вокруг самого крупного в стране Бухтарминского водохранилища в этой части находятся около сотни баз отдыха. Зимой же поселок живеёт в обычном, «несезонном» режиме. Но именно в холодное время года отключения электроэнергии ощущаются особенно остро.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Дело в том, что при отсутствии света останавливается насосная станция, а значит, под угрозой оказывается и теплоснабжение. Чтобы в случае аварий не оставить поселок без отопления, местным властям пришлось пойти на экстренные меры.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

— Во время аварийных отключений возникали ситуации, когда прекращалась работа котельной и подача тепла. Чтобы этого не допустить, районным акиматом были выделены средства на резервное питание. В результате закупили дизельные генераторы, которые позволяют поддерживать работу системы в экстренных случаях, — пояснил руководитель отдела ЖКХ района Алтай Куат Жуанганов.

«Без электричества жизнь останавливается»

Однако аварийные ситуации — не единственная проблема. Жители Новой Бухтармы говорят, что сталкиваются и с плановыми отключениями, о которых знают заранее, но к которым привыкнуть все равно невозможно.

— Когда нет электричества, ощущение такое, что жизнь просто замирает. Ничего не работает: ни телевизор, ни плита. Даже элементарные дела откладываются, — рассказывает жительница поселка Ирина Васильева.

По словам сельчан, вместе со светом пропадает и связь. Мобильная сеть и интернет в такие моменты становятся недоступными, что особенно тревожно для пожилых людей и семей с детьми.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Полвека на одном трансформаторе

Ситуация в Новой Бухтарме — лишь часть общей картины. В целом уровень износа электрических сетей на востоке Казахстана достигает 80–90 процентов. Особенно сложное положение складывается в удаленных селах, где до сих пор используются трансформаторы, установленные десятилетия назад.

— Накренившиеся опоры линий электропередачи, провода, не рассчитанные на современные нагрузки, и оборудование, выработавшее свой ресурс, — все это сегодня остается привычным пейзажем для многих населенных пунктов региона. Даже вот в нашем посёлке Октябрьский на виду несколько таких столбов, которые давно пора менять, — отмечает житель района Алтай Евгений Смирнов.

Более 1700 аварий за год

Электрические сети Восточного Казахстана и области Абай находятся в ведении объединенной энергосервисной компании — ОЭСК. Там признают — объем проблем накопился серьезный, и устранить их одномоментно невозможно.

— В 2025 году в двух областях было зафиксировано свыше 1700 аварийных отключений. Средний уровень износа сетей составляет около 84 процентов. При такой нагрузке и состоянии оборудования аварий полностью избежать сложно, — отмечают в компании.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

По словам представителей компании, они обслуживают почти 35 тысяч километров сетей. И это самая большая протяженность в стране. Заменить их все в короткие сроки нереально — ни технически, ни финансово.

— В рамках инвестиционной программы на 2026–2030 годы запланирован комплекс работ, который позволит снизить уровень износа сетей более чем на 11 процентов. Это постепенный, но необходимый процесс, — сообщила главный менеджер пресс-центра ОЭСК Айгерим Аргынбай.

Что планируют изменить

В ближайшие годы энергетики намерены заменить порядка двух тысяч километров линий электропередачи, а также обновить высоковольтные подстанции. Эти меры должны повысить устойчивость системы и сократить количество аварий, особенно в периоды неблагоприятных погодных условий.

Фото: Нелли Нигматуллина / Kazinform

Однако специалисты признают: без системного обновления инфраструктуры и устойчивого финансирования проблема изношенных сетей будет еще долго напоминать о себе. А значит, каждый сильный ветер или обильный снегопад по-прежнему остается серьезным испытанием для жителей востока страны.

