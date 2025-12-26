РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    01:01, 26 Декабрь 2025 | GMT +5

    В Актюбинской области изношены 70 тысяч опор линий электропередач

    В регионе распределяющая электросетевая компания пока заменяет около 2 тысяч опор ЛЭП в год, передает корреспондент агентства Kazinform.

    70 тысяч опор ЛЭП изношены в Актюбинской области
    Скрин из видео

    В нескольких селах Актюбинской области из-за обледенения проводов временно отключалось электричество. Работы по устранению последствий заняли несколько дней. Однако замены требуют не только линии электропередачи, но и тысячи опор.

    — Нам необходимо заменить примерно 70 тысяч электрических опор, это очень много. ТОО «Энергосистема» ежегодно меняет около 2 тысяч опор. При таком темпе на полную замену уйдут многие годы. Поэтому работа ведется совместно с районами и городами. Сейчас в районах и селах происходят отключения света из-за образования наледи на проводах. Это природное явление, — сообщил аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

    По его словам, заменой электропроводов и опор будет заниматься распределяющая компания, а также новые инвесторы.

    Напомним, ранее сообщалось, что в Актюбинской области из-за обледенения линий электропередачи несколько сел остались без света.

    В начале года в Мугалжарском районе диаметр наледи на проводах достигал 20 см. Тогда в двух селах обрушились десятки опор.

    Теги:
    Электроэнергия Акимат ЖКХ Актюбинская область Акимы
    Данагуль Карбаева
    Автор
