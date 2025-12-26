В Актюбинской области изношены 70 тысяч опор линий электропередач

В нескольких селах Актюбинской области из-за обледенения проводов временно отключалось электричество. Работы по устранению последствий заняли несколько дней. Однако замены требуют не только линии электропередачи, но и тысячи опор.

— Нам необходимо заменить примерно 70 тысяч электрических опор, это очень много. ТОО «Энергосистема» ежегодно меняет около 2 тысяч опор. При таком темпе на полную замену уйдут многие годы. Поэтому работа ведется совместно с районами и городами. Сейчас в районах и селах происходят отключения света из-за образования наледи на проводах. Это природное явление, — сообщил аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

По его словам, заменой электропроводов и опор будет заниматься распределяющая компания, а также новые инвесторы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Актюбинской области из-за обледенения линий электропередачи несколько сел остались без света.

В начале года в Мугалжарском районе диаметр наледи на проводах достигал 20 см. Тогда в двух селах обрушились десятки опор.