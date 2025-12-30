Нетаньяху проведет переговоры с Трампом по Газе и Ирану во Флориде

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во американском штате Флорида. Переговоры запланированы на 13:00 по местному времени (полночь по Астане), сообщили в Белом доме.

По сообщениям израильских СМИ, глава Нетаньяху прибыл в США в воскресенье вечером.

По словам официального представителя израильского правительства Шош Бедросиан, одной из ключевых тем встречи станет второй этап соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Он предполагает разоружение ХАМАС и демилитаризацию палестинского анклава.

— Мы будем обсуждать второй этап соглашения, включая необходимость того, чтобы ХАМАС был разоружен, а Газа — демилитаризована, — заявила она перед вылетом делегации.

Ожидается, что Нетаньяху также поднимет иранскую тематику, сосредоточив внимание на ракетной программе Тегерана. В последние месяцы израильские официальные лица и СМИ выражают обеспокоенность возможностью восстановления Ираном баллистического потенциала после ударов, нанесенных в ходе 12-дневного конфликта в июне.

В экспертной среде считают, что акцент на иранских ракетах связан с тем, что тема ядерной программы Тегерана утратила прежнюю убедительность после заявлений Вашингтона о ее уничтожении.

— Фокус на ракетах выглядит попыткой создать новый «казус белли» (основание для военных действий) после того, как прежние аргументы утратили силу, — отметил аналитик Центра международной политики в Вашингтоне Сина Тоосси.

Иран, в свою очередь, назвал подобные сообщения элементом психологического давления, подчеркнув готовность к самообороне и предупредив, что любая новая агрессия повлечет за собой более жесткие последствия для Израиля.

Встреча Нетаньяху и Трампа проходит на фоне активных дипломатических контактов США по ситуации в Газе. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Майами консультации с представителями стран, участвующих в посреднических усилиях — Катара, Египта и Турции.

Согласно условиям второго этапа соглашения, Израиль должен вывести войска из сектора Газа, в ответ ХАМАС должен сложить оружие, что остается главным камнем преткновения. Параллельно предполагается формирование временной администрации и развертывание международных стабилизационных сил.

В Вашингтоне, по оценкам экспертов, растет недовольство отсутствием прогресса в реализации договоренностей. Аналитики также не исключают, что попытка сместить фокус с Газы на Иран связана с внутриполитическими расчетами израильского руководства в преддверии избирательного года.

Читайте также: Глава МИД Ирана заявил о попытках давления на страну через экономику.

Иран и США обменялись жесткими заявлениями по ядерным переговорам в Совбезе ООН.