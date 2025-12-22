США и посредники призвали стороны к сдержанности в секторе Газа после консультаций в Майами

На минувших выходных в американском городе Майами состоялась встреча высокопоставленных представителей США, Катара, Египта и Турции со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом. Стороны обсудили реализацию первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, вступившего в силу 10 октября.

По итогам переговоров Уиткофф сообщил, что участники подтвердили полную приверженность 20-пунктному мирному плану президента США и призвали все стороны выполнять условия соглашения, проявлять сдержанность и сотрудничать с механизмами мониторинга.

We, the representatives of the United States of America, the Arab Republic of Egypt, the State of Qatar, and the Republic of Türkiye, met yesterday in Miami to review the implementation of the first phase of the Gaza ceasefire and to advance preparations for the second phase.… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 20, 2025

В совместном заявлении также отмечен прогресс, достигнутый на первом этапе договоренностей, включая расширение гуманитарной помощи, возвращение тел погибших заложников, частичный отвод сил и снижение интенсивности боевых действий.

Вместе с тем подчеркивается необходимость в ближайшей перспективе перейти к созданию и запуску переходной администрации, предусмотренной вторым этапом соглашения, а также продолжить консультации по практической реализации договоренностей.

Переговоры прошли на фоне продолжающихся инцидентов в зоне конфликта. В воскресенье израильские военные сообщили о нанесении авиационного удара по северу сектора Газа по двум лицам, которые, по их утверждению, представляли непосредственную угрозу для израильских подразделений.

В тот же день палестинская гражданская оборона сообщила об извлечении тел 94 погибших из-под завалов разрушенных зданий в центральной части города Газа. Тела были переданы в судебно-медицинское отделение больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа для последующего захоронения на кладбище в Дейр-эль-Балахе. По данным палестинских служб, под завалами по-прежнему могут находиться тысячи человек.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, комментируя итоги консультаций, заявил, что продолжающиеся нарушения режима прекращения огня создают серьезные риски для перехода ко второму этапу соглашения и осложняют реализацию мирного плана.

Ранее премьер-министр и глава МИД Катара Шейх Мухаммед бин Абдельрахман бин Джасим аль-Тани также предупредил, что почти ежедневные нарушения режима прекращения огня ставят под угрозу весь процесс урегулирования и требуют ускоренного продвижения к следующей фазе договоренностей.

Согласно условиям соглашения, Израиль должен вывести свои силы с позиций в секторе Газа, управление территорией предполагается передать временной администрации вместо ХАМАС, а также планируется развертывание международных сил стабилизации.

Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что без разоружения ХАМАС дальнейшая реализация соглашения может оказаться под угрозой, выразив при этом надежду на участие других стран в формировании стабилизационного контингента.

Ранее сообщалось, что Израиль разрешил строительство новых поселений на Западном берегу.